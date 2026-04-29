ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಮನೆಯೊಂದರ ಟೇಬಲ್ ಡ್ರಾಯರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕೇರೆ ಹಾವಿನ ಮೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಮಕ್ಕಳು ಡ್ರಾಯರ್ ತೆರೆದಾಗ ಹಾವು ಕಂಡರೂ, ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಏನೂ ಅನಾಹುತ ಆಗಿಲ್ಲ.
ಮನೆಯ ಡ್ರಾಯರ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ ತೊಟ್ಟು ಕುಳಿತಿದ್ದ ಅತಿಥಿ! ಕೇರಳದ ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ರೋಚಕ ಘಟನೆ ನಿಮಗೇನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ?
ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಚ್ಚರಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಮೈನವಿರೇಳಿಸುವ ಮತ್ತು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಘಟನೆ ಕೇರಳದ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಡೂರ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂತಹ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾಠವೂ ಹೌದು.
ಅಡೂರ್ ನಿವಾಸಿ ರವಿ ಎಂಬುವವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದು ಎಲ್ಲರಂತೆ ದಿನಚರಿ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಾ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಟೇಬಲ್ ಒಂದರ ಡ್ರಾಯರ್ ಅನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಸ್ತಬ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಡ್ರಾಯರ್ನೊಳಗೆ ಸುರುಳಿ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೇರೆ ಹಾವು ಕುಳಿತಿತ್ತು! ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಾವಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಆ ಹಾವಿನ ಮೈಗೆ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ.
ಹೌದು, ಡ್ರಾಯರ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರವು ಆ ಕೇರೆ ಹಾವಿನ ದೇಹದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಆಹಾರ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಬಂದ ಹಾವು, ಡ್ರಾಯರ್ನ ಸಣ್ಣ ಕಿಂಡಿಯ ಮೂಲಕ ಒಳಹೋಗುವಾಗ ಈ ಅಚಾತುರ್ಯ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಂಗುರವು ಹಾವಿನ ಮೈಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಿಗಿಯಾಗಿತ್ತೆಂದರೆ, ಅದು ಹಾವಿನ ಚಲನೆಗೂ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಮಕ್ಕಳು ಹಾವನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಹೋಗದ ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ.
ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದರು. ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಹಾವನ್ನು ಡ್ರಾಯರ್ನಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ನಂತರ ಹಾವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಯವಾಗದಂತೆ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ಹಾವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಡಲಾಯಿತು.
ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಪಾಠಗಳೇನು?
1. ಶೇಖರಣಾ ಜಾಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಟೇಬಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸದ ಡ್ರಾಯರ್ಗಳಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.
2. ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ: ಮಕ್ಕಳು ಆಟವಾಡುವಾಗ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅರಿವು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಇರಬೇಕು.
3. ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ: ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ತೆರೆದ ಡ್ರಾಯರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು.
4. ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ: ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹಾವು ಅಥವಾ ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಬದಲು, ತಜ್ಞರನ್ನು ಅಥವಾ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ನಾಗರಿಕನ ಲಕ್ಷಣ.