ಹಸಿ ಮೀನು ನುಂಗಿದ್ರೆ ಅಸ್ತಮಾ ರೋಗ ಮಾಯ… ಹೈದರಾಬಾದದಿನ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೀಡುತ್ತೆ ವಿಶೇಷ ಔಷಧಿ
Fish Medicine: ಆಸ್ತಮಾ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯಿಲೆ. ಆದರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ. ಆಸ್ತಮಾದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಮೀನುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಜೀವಂತ ಮೀನನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೀನು ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಸ್ತಮಾ ಗುಣವಾಗುತ್ತಾ?
ಅಸ್ತಮಾ ಸಮಸ್ಯೆ
ಆಸ್ತಮಾ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಎದೆ ಬಿಗಿತ, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಹತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರಬಹುದು.
ವಿಚಿತ್ರ ಪರಿಹಾರಗಳು
ವೈದ್ಯರು ಔಷಧಿಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಜನರು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಪರಿಹಾರವೆಂದರೆ ಜೀವಂತ ಮೀನು ತಿನ್ನುವುದು. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ?
ಜೀವಂತ ಮೀನುಗಳ ಪವಾಡ
ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವಂತ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಅಸ್ತಮಾ ಪ್ರಸಾದವನ್ನಾಗಿ ನೀಡುವ ಈ ಆಚರಣೆ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ತೀವ್ರವಾದ ಆಸ್ತಮಾವನ್ನು ಸಹ ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕುಟುಂಬವು ಅಸ್ತಮಾ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯ ಏನು?
ಮೀನು ಕೊಡುವ ಕುಟುಂಬ
ಬಥಿನಿ ಗೌಡ್ ಕುಟುಂಬವು 1845 ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ "ಮೃಗಶಿರ ಕಾರ್ತಿ" ಎಂಬ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಆಸ್ತಮಾ ರೋಗಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ 2-3 ಇಂಚು ಉದ್ದದ ಮುರ್ರೆಲ್ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಕುಟುಂಬವು ಮೀನಿನ ಬಾಯಿಗೆ ಹಳದಿ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ.
ಜೀವಂತ ಮೀನುಗಳನ್ನು ನುಂಗುವುದು
ರೋಗಿಗಳು ನೀರು ಕುಡಿಯದೆ ಜೀವಂತ ಮೀನುಗಳನ್ನು ನುಂಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು 45 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆಹಾರ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು, ಹುರಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅನ್ನ, ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 25 ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಈ ಮೀನು ಲೋಳೆಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಜನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ?
ಈ ಪರಿಹಾರವು ತಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆಸ್ತಮಾವನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಗುಣಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ರೋಗಿಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಸಿರಾಟವು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿದೇಶಗಳಿಂದಲೂ ಜನರು ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಸ್ತಮಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಬರುತ್ತಾರೆ.
ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ?
ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಲ್ಲದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ರೋಗಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ತ್ವರಿತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಜನರು ದೂರದೂರದಿಂದ ಬರುತ್ತಾರೆ.
ವಿಜ್ಞಾನ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?
ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ವೈದ್ಯರು ಇದನ್ನು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಆಂತರಿಕ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.