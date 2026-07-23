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ಸೀನಿದಾಗ God Bless You ಎನ್ನುವುದು ಯಾಕೆ?

ಯಾರಾದರೂ ಸೀನಿದ ತಕ್ಷಣ (Sneezing) ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದವರು "God Bless You" ಎಂದು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನೀವು ಖಂಡಿತ ಗಮನಿಸಿರುತ್ತೀರಿ. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?

health-life Jul 23 2026
Author: Pavna Das Image Credits:Getty
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ನೀವು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ?

ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಯಾರಾದರೂ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲಿ ಸೀನಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರು 'God Bless You' ಎಂದು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಿರುತ್ತೇವೆ.

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ಅದರ ಹಿಂದಿದೆ ಇತಿಹಾಸ

ಸೀನಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೀಗೆ ಏಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಇದರ ಹಿಂದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣವಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇತಿಹಾಸವಿದೆಯೋ? ಬನ್ನಿ, ತಿಳಿಯೋಣ.

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ಪ್ಲೇಗ್ ಹರಡಿದ ಸಂದರ್ಭ

6ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಯುರೋಪ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಬ್ಯೂಬೋನಿಕ್ ಪ್ಲೇಗ್' (Bubonic Plague) ಎಂಬ ಭೀಕರ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಹರಡಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೀನುವುದು ಈ ರೋಗದ ಮೊದಲ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು.

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ಬೇಗ ಗುಣಮುಖವಾಗಲು ಹಾರೈಕೆ

ಆಗಿನ ಪೋಪ್ ಗ್ರೆಗೊರಿ I (Pope Gregory I), ರೋಗಿಯಿಂದ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸೋಂಕು ಹರಡದಿರಲಿ ಮತ್ತು ಸೀನಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಗ ಗುಣಮುಖನಾಗಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸೀನಿದ ತಕ್ಷಣ 'God Bless You' ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

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ಸೀನಿದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಹೊರ ಬರುತ್ತಾ?

ಇದಲ್ಲದೇ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಸೀನಿದಾಗ ಶರೀರದಿಂದ ಜೀವ ಅಥವಾ ಆತ್ಮ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜನರು ನಂಬುತ್ತಿದ್ದರು.

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ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ

ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 'God Bless You' ಎಂದು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನೇ ಈಗ ಜನರು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ಹೃದಯ ಬಡಿತ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾ?

ನಾವು ಸೀನಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಬಡಿತ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವರಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಸೀನುವಾಗ ಹೃದಯ ಬಡಿತದ ವೇಗ ಬದಲಾಗಬಹುದೇ ವಿನಃ ಹೃದಯ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ!

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ಹಳೆಯ ನಂಬಿಕೆ

ಆದರೆ ಈ ಹಳೆಯ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಾಗಿಯೂ 'Bless You' ಹೇಳುವ ಪದ್ಧತಿ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಇದು ನಾಗರಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸೌಜನ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.

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ಇತಿಹಾಸ ನೆನಪಿರಲಿ

ಯಾರಾದರೂ ಸೀನಿದಾಗ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುವ ಒಂದು ಸರಳ ವಿಧಾನ ಇದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾರಾದರೂ ಸೀನಿದಾಗ, ಇತಿಹಾಸ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು 'God Bless You' ಹೇಳಿ!

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