ಬೆಳಗಿನ ಚಹಾದೊಂದಿಗೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತಿನ್ನುತ್ತೀರಾ? ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸವು ಮೈದಾ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ. ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಏನು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚಹಾ (Hot Tea) ಜೊತೆ ಒಂದೆರಡು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ (Biscuits) ಅದ್ದಿ ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಾಲಿಗೆಗೆ ರುಚಿ ನೀಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ (Health Experts) ಪ್ರಕಾರ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕರುಳಿನ ಒಳಪದರಕ್ಕೆ (Gut Lining) ಭಾರಿ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಿಸ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಕೃತಕ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕರುಳಿನ ಒಳಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡಿ, ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ (Health Issues) ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಯುತ್ತವೆ.
ಕರುಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಆ ಡೇಂಜರಸ್ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಯಾವುವು?
ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು (Refined Flour), ಕೃತಕ ಸಿಹಿಕಾರಕಗಳು (Artificial Sweeteners), ಎಮಲ್ಸಿಫೈಯರ್ಗಳು (Emulsifiers), ವೆಜಿಟಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಸಕ್ಕರೆ (Added Sugar) ನಮ್ಮ ಕರುಳಿನ ಪಾಲಿಗೆ ಶತ್ರುಗಳಿದ್ದಂತೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಚಹಾದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಫೀನ್ (Caffeine) ಅಂಶವೂ ಸೇರಿದಾಗ, ಕರುಳಿನ ಮೇಲಾಗುವ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ.
ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳು ಸೇರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ನಾವು ತಿಂದ ಆಹಾರದಿಂದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು (Nutrients) ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಕರುಳಿನ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪದರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ (Digestive System) ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯ (Immunity) ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಕರುಳೇ ಹಾಳಾದರೆ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ.
ಚಹಾ ಮತ್ತು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಪಾಯಕಾರಿಯೇ?
ಹೌದು, ಖಂಡಿತ ಅಪಾಯಕಾರಿ! ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣ (Blood Sugar Level) ದಿಢೀರ್ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಹಾದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಫೀನ್ ಅಂಶವನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಾಂಗದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡ (Stress on Digestion) ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ (Bloating), ಮಲಬದ್ಧತೆ ಹಾಗೂ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ನಿಧಾನವಾಗುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡಲಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.
ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾರಿನಾಂಶ (Fiber Content) ಶೂನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ತಿಂದರೂ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. 'ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್' (Molecules Journal) ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೈದಾ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕರುಳಿನ ಮೈಕ್ರೋಬಯೋಮ್ (Gut Microbiome) ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕ ಸಕ್ಕರೆಯು ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತಕ್ಕೆ (Inflammation) ಕಾರಣವಾಗಿ, ಕೆಟ್ಟ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ (Bad Bacteria) ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಅಸಿಡಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಟೀ:
ದೀರ್ಘಕಾಲ ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನದೆ, ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ (Empty Stomach) ಅತಿಯಾಗಿ ಚಹಾ ಕುಡಿದರೆ ಅದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಅಸಿಡಿಟಿಯನ್ನು (Acidity) ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವವರಿಗಂತೂ ಇದು ತಕ್ಷಣದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ತರುತ್ತದೆ.
ಪರ್ಯಾಯ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾವುದು?
ಟೀ ಜೊತೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತಿನ್ನುವ ಬದಲು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವಿರುವ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಹುರಿದ ಕಡಲೆ (Roasted Chana), ಮೊಳಕೆ ಕಾಳುಗಳ ಚಾಟ್ (Sprouts Chat), ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒಣಹಣ್ಣುಗಳು (Nuts), ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳು (Fruits), ಹುರಿದ ಮಖಾನ/ತಾವರೆ ಬೀಜ (Makhana) ಅಥವಾ ವೆಜ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ನಂತಹ (Veg Sandwich) ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕರುಳನ್ನೂ ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನೂ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.