Daily Habits for 2026 : ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆ ದೂರ ಮಾಡಿ, ಲೈಫ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಲು ಸರಳ ಸೂತ್ರಗಳು
Daily Habits for 2026 : ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಖುಷಿ ಬೇಕು, ಆರೋಗ್ಯ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದಲೇ ಕೆಲವೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ, 2026 ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ.
17
Image Credit : Asianet News
2026 ರ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು
ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಜೀವನವು ಉತ್ತಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹೊಸ ವರ್ಷ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅನೇಕ ಜನರು ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸರಳ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿರಾಳವಾಗಿ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಮುಕ್ತವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
27
Image Credit : Getty
ಸ್ಲೋ ಮಾರ್ನಿಂಗ್
- ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಏಳುವುದು ನಿಧಾನ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಬೆಳಗಿನ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಬೆಳಗಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಆತುರದಿಂದ ಮಾಡುವುದು ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದಿನವಿಡೀ ಉದ್ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
- ನಿಧಾನಗತಿಯ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವವು ದಿನವನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮತ್ತು ಇಡೀ ದಿನ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
37
Image Credit : Getty
ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ
- ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಮಯವು ಮೆದುಳನ್ನು ದಣಿಸುತ್ತದೆ.
- ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸಗಳು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳ ಮೂಲಕವೇ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲ.
- ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ನಡುವೆ ವಿರಾಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
47
Image Credit : Getty
ಪ್ರತಿದಿನ ದೇಹ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಲಿ
- ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಒತ್ತಡದ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಿರೊಟೋನಿನ್ ಮತ್ತು ಡೋಪಮೈನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ನಡಿಗೆ, ಜಾಗಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ನಂತಹ ಸರಳ ಮತ್ತು ಲೈಟ್ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಸಹ ಮೂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
57
Image Credit : Gemini
ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಫ್ ಕೇರ್ ಮುಖ್ಯ
- ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಯೋಚಿಸುವುದು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
- ದಿನಚರಿ ಬರೆಯುವುದು, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು, ಧ್ಯಾನದಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
67
Image Credit : Getty
ಉತ್ತಮ ಸಂಭಾಷಣೆ
- ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಲು ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಮರೆಯದಿರಿ.
- ಒಂಟಿತನವು ಬಹಳಷ್ಟು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
- ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
77
Image Credit : Getty
ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಲಗುವುದು
- ಅಸಮರ್ಪಕ ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯಗಳು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.
- ಇದು ದಿನವಿಡೀ ಆಲಸ್ಯ ಮತ್ತು ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
- ಆರಾಮವಾಗಿರುವ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಯಮಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡೋದು ಮುಖ್ಯ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
Latest Videos