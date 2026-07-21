ಈರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸುವುದೇಕೆ? ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ ಸೂಪರ್ ಕಿಚನ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್!
Cooking Tips Kannada: ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಥವಾ ಗ್ರೇವಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಂಪಾಗಲು ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಹುರಿಯುವಾಗ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಅಡುಗೆಯ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಎರಡನ್ನೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬದಲಿಸಬಹುದು!
ಅಡುಗೆಯ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಎರಡೂ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ
ಅಡುಗೆಯ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಎರಡೂ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ
ಈರುಳ್ಳಿ ಹುರಿಯುವುದು ಅಡುಗೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹಂತ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಅಡುಗೆಯ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಎರಡನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಅದ್ಹೇಗೆ? ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಾರಣಗಳೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಮಾಹಿತಿ.
ಬೇಗನೆ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ
ಬೇಗನೆ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ
ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿಯೇ ಸಕ್ಕರೆಯ ಅಂಶವಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಈರುಳ್ಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಕರಗಿ ಅಡುಗೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಸುಂದರವಾದ ಚಿನ್ನದಂತಹ ಕಂದು ಬಣ್ಣವನ್ನು (Golden Brown) ತಕ್ಷಣವೇ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತೆ
ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತೆ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪಗಾಗಿಸಲು (Caramelize) 20 ರಿಂದ 30 ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆದು, ಅಡುಗೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಅದ್ಭುತ ಕೈರುಚಿ ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆ
ಅದ್ಭುತ ಕೈರುಚಿ ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆ
ಸಕ್ಕರೆಯು ಈರುಳ್ಳಿಯ ಘಾಟು ಅಥವಾ ಕಟು ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕರಗಿ ಈರುಳ್ಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಗ್ರೇವಿ ಅಥವಾ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮೃದುವಾದ ಸಿಹಿ-ಖಾರದ ಅದ್ಭುತ ರುಚಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈರುಳ್ಳಿ ಸೀದು ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತೆ
ಈರುಳ್ಳಿ ಸೀದು ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತೆ
ಸಕ್ಕರೆಯು ಈರುಳ್ಳಿಯ ಒಳಗಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಈರುಳ್ಳಿಯು ಒಣಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಸೀದುಹೋಗುವ ಬದಲು, ಮೃದುವಾಗಿ ಬ್ರೌನ್ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ.
ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕುವ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ
ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕುವ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ
ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತಗಾದ ತಕ್ಷಣ (Translucent) ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಈರುಳ್ಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆರೆತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಎಚ್ಚರಿಕೆ.. ಪ್ರಮಾಣ ಅತೀ ಮುಖ್ಯ!
ಎಚ್ಚರಿಕೆ.. ಪ್ರಮಾಣ ಅತೀ ಮುಖ್ಯ!
ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ (Pinch) ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ನೆನಪಿರಲಿ. ಅತಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಥವಾ ಸಾಂಬಾರ್ ಸಿಹಿಯಾಗಿಬಿಡಬಹುದು. ಇದು ಅಡುಗೆಯ ಅಸಲಿ ರುಚಿಯನ್ನು ಕೆಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಯಾವ ಅಡುಗೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ?
ಯಾವ ಅಡುಗೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ?
ಬಿರಿಯಾನಿ, ಕುರ್ಮಾ, ಮಸಾಲ ಗ್ರೇವಿ ಅಥವಾ ಮಟನ್/ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಸಕ್ಕರೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಹೋಟೆಲ್ ರುಚಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
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