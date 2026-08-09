ಫ್ರೆಶ್, ಸಾಫ್ಟ್, ಎಳೆಯ ಮಟನ್ ಖರೀದಿಸೋದು ಹೇಗೆ? ಮೂರು ಅಂಶಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ!
ಮಟನ್ ಅಡುಗೆ ರುಚಿಯಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಖರೀದಿ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಂಸ ಎಳೆಯದ್ದು ಮತ್ತು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಡುಗೆ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಟನ್ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಮೂರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಟನ್ ಖರೀದಿಸೋದು ಹೇಗೆ?
ಮಟನ್ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಮಾಂಸದ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಅದು ಕಾಣುವ ರೀತಿ ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಟನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ, ನೋಡಲು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕುರಿ ಮಾಂಸವು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದ್ದು, ಮಾಂಸದೊಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಳಿ ಕೊಬ್ಬಿನ ಕಣಗಳು ಇರುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು.
ಹುಳಿಯಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ
ಮಾಂಸವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅದರ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಸಹಜವಾದ ಗಟ್ಟಿ ಸ್ವರೂಪ ಇಲ್ಲದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಜಿಗುಟಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಜಿಡ್ಡು-ಜಿಡ್ಡಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಮಾಂಸದಿಂದ ಅಸಹಜ ಅಥವಾ ಹುಳಿಯಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುವುದು ಮಾತ್ರ ಕೆಟ್ಟಿರುವ ಲಕ್ಷಣವಲ್ಲ; ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಜಿಗುಟುತನದ ಜೊತೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಗಂಭೀರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕೊಬ್ಬು
ಮಟನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕುರಿ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕೊಬ್ಬು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ದಪ್ಪವಾದ ಕೊಬ್ಬಿಗಿಂತ, ಮಾಂಸದೊಳಗೆ ಇರುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಬ್ಬಿನ ಕಣಗಳು ರುಚಿ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಮಾಡಲಿರುವ ಅಡುಗೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸರಿಯಾದ ಕಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಮಟನ್ನಲ್ಲಿ shoulder, rack, loin, leg ನಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಕಟ್ಗಳಿವೆ; ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗವೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಡುಗೆ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ.
ಮೂರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ
1. ಮಾಂಸದ ಸ್ವರೂಪ: ಗಟ್ಟಿಯಾದ, ಸಹಜವಾದ texture ಇದೆಯೇ?
2. ಕೊಬ್ಬು: ಬಿಳಿಯಾಗಿದ್ದು, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆಯೇ?
3. ವಾಸನೆ: ಅಸಹಜವಾದ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಅಥವಾ ಹುಳಿ ವಾಸನೆ ಇದೆಯೇ?
ಎಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು?
ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಾಂಸವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಮಟನ್ ರಬ್ಬರ್ನಂತೆ ಇರಬಾರದು ಎಂದರೆ, ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗಮನಹರಿಸಿದರೆ ಸಾಲದು. ಸರಿಯಾದ ಮಾಂಸವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲೇ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ!
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