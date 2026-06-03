ಭಾರತೀಯರ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ನೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಉಪಹಾರವಾಗಿ ಉಳಿದಿರೋದ್ಯಾಕೆ ಅವಲಕ್ಕಿ, ಕಾರಣಗಳೇನು?
ಭಾರತೀಯರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಉಪಹಾರವಾದ ಅವಲಕ್ಕಿ, ತನ್ನ ಸರಳತೆ, ರುಚಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಗುಣಗಳಿಂದ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಂದೋರಿ ಪೋಹಾದವರೆಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇದು, ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಹೊಂದುವ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಅವಲಕ್ಕಿ
ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿಯ ಗಡಿಬಿಡಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತಯಾರಾಗುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಖಾದ್ಯವೆಂದರೆ ಅದು ‘ಪೋಹಾ’ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ‘ಅವಲಕ್ಕಿ’. ತಲೆಮಾರುಗಳು ಉರುಳಿದರೂ, ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದ ಬರ್ಗರ್-ಪಿಜ್ಜಾಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟರೂ, ಭಾರತೀಯರ ಪಾಲಿಗೆ ಅವಲಕ್ಕಿ ನೀಡುವ ಸಾಂತ್ವನ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿ ಇನ್ಯಾವ ಆಹಾರವೂ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಸರಳತೆ, ಅದ್ಭುತ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಗುಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಇದು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಬಹುಮುಖ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ‘ಆರಾಮದಾಯಕ ಉಪಹಾರ’ (Comfort Food) ಆಗಿ ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ವಿರಾಮದ ಉಪಹಾರ
ವಾರದ ದಿನಗಳ ಧಾವಂತದ ಬೆಳಗಿನ ಊಟವಿರಲಿ ಅಥವಾ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಆರಾಮದಾಯಕ ವಿರಾಮದ ಉಪಹಾರವಿರಲಿ, ಅವಲಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹಗುರವಾದ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಗುಣ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈರುಳ್ಳಿ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಸಾಸಿವೆ-ಕರಿಬೇವಿನ ಗರಿಗರಿ ಒಗ್ಗರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುವ ಈ ರುಚಿಕರ ಖಾದ್ಯದ ಯಶೋಗಾಥೆಯ ಹಿಂದಿರುವ ಅಸಲಿ ರಹಸ್ಯಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ವೈವಿಧ್ಯತೆಯೇ ಇದರ ಜೀವಾಳ: ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ರುಚಿಗಳ ಸಂಗಮ
ಎಡಬ್ಲ್ಯೂಎಲ್ ಅಗ್ರಿ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಫುಡ್ಸ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞೆ ಸೋನಿಯಾ ಶಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಪೋಹಾದ ನಿರಂತರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಅದು ನೀಡುವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. "ಈ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಖಾದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರದೇಶವೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕಾ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವಲಕ್ಕಿ: ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಳಿ-ಸಿಹಿ-ಖಾರದ ಹದವಾದ ಮಿಶ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಾನ್ನದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೊಸರೊಗ್ಗರಣೆ, ಗೋಜ್ಜವಲಕ್ಕಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸವಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಾಂದಾ ಪೋಹಾ: ಇಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ (ಕಾಂದಾ) ಮತ್ತು ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಿ, ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಇಂದೋರಿ ಪೋಹಾ: ಇಂದೋರ್ ಶೈಲಿಯ ಅವಲಕ್ಕಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಇದರ ಮೇಲೆ ಗರಿಗರಿ ಸೇವ್, ದಾಳಿಂಬೆ ಕಾಳುಗಳು ಮತ್ತು ತಾಜಾ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಉದುರಿಸಿ ರಾಜಾತಿಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟದಂತೆ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅದ್ಭುತ ನಮ್ಯತೆ
ಪೋಹಾದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂದರೆ ಅದರ ನಮ್ಯತೆ (Flexibility). ತರಕಾರಿಗಳು, ಕಡಲೆಕಾಯಿಗಳು, ಹಸಿರು ಬಟಾಣಿ, ಮೊಳಕೆಕಾಳುಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ತಮ್ಮ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಗುಣವು ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಬಿಡದೆಯೇ ಹೊಸ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ತಯಾರಿಸಿದಾಗಲೂ ಇದು ಹೊಸ ರುಚಿ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲದು.
ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಹಾಗೂ ವೇಗದ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಹಕರು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರುಚಿಯನ್ನು ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಮೃದುವಾದ ಇಂದೋರ್ ಶೈಲಿಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಅವಲಕ್ಕಿ ಸೂಕ್ತವಾದರೆ, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾಡುವ ಗಟ್ಟಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ದಪ್ಪ ಅವಲಕ್ಕಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸೋನಿಯಾ ಶಾ.
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಮತೋಲನ
ಅವಲಕ್ಕಿ ಕೇವಲ ನಾಲಿಗೆಗೆ ರುಚಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ.
ಕಬ್ಬಿಣದಂಶ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್: ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಡೀ ದಿನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು (Energy) ಇದು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿಯೇ ಕಬ್ಬಿಣದಂಶದಿಂದ (Iron) ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಗುರ: ಇದು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿದ್ದು, ಹೊಟ್ಟೆಯುಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಆಲಸ್ಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಡಯಟ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಲೋ-ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ.
ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಒಪ್ಪುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೂಪರ್ ಫುಡ್
ಮುಂಜಾನೆಯ ನಿಶ್ಶಬ್ದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಚಹಾದೊಂದಿಗೆ (Chai) ಅವಲಕ್ಕಿ ಸವಿಯುವ ಸುಖವೇ ಬೇರೆ. ಕಚೇರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೊರಡುವ ಧಾವಂತದಲ್ಲೂ ಕೇವಲ 10-15 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರುಚಿಗಳನ್ನು ಸಜೀವವಾಗಿಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಇಂದಿನ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಅವಲಕ್ಕಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞೆ ಸೋನಿಯಾ ಶಾ ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೂ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣ, ಸಾಂತ್ವನ ನೀಡುವ ಅದ್ಭುತ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಅನನ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆಯೇ ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಭಾರತದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಉಪಹಾರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ದೇಶದ ಗಡಿ ದಾಟಿದರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಕೈ ಅಡುಗೆಯ ನೆನಪು ತರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಈ ಪುಟ್ಟ ಅವಲಕ್ಕಿಗಿದೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು.
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