Soft Roti Tips: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಚಪಾತಿ ಹೂವಿನಂತೆ ಮೃದುವಾಗಿ, ಬಲೂನಿನಂತೆ ಉಬ್ಬಿ ಬಂದರೆ ಊಟದ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಚಪಾತಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಬ್ಬದಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚಪಾತಿ ಮೃದುತ್ವವು ನಾವು ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸುವ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ನೀರಿನ ಹದದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಚಪಾತಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮೃದುವಾಗಿಡಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಇದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಚಪಾತಿ ಮೃದುವಾಗಿ, ಹೂವಿನಂತೆ ಉಬ್ಬಿ ಬಂದರೆ ಊಟದ ರುಚಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಚಪಾತಿ ತವದಿಂದ ಇಳಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಉಬ್ಬುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹಿಟ್ಟಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸುವ ವಿಧಾನ. ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು, ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳು ಚಪಾತಿ ಮೃದುತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ.
ಮೃದುವಾದ, ಉಬ್ಬಿದ ಚಪಾತಿಗೆ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ
ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಉತ್ತಮ
ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸಲು ತುಂಬಾ ತಣ್ಣಗಿನ ನೀರನ್ನು ಬಳಸುವ ಬದಲು, ಹದವಾದ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ. ನೀರನ್ನು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಸುರಿಯದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಹಾಕುತ್ತಾ ಕಲಸಿ. ಇದರಿಂದ ಹಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹದವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಿಟ್ಟು ಅತಿಯಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯೂ ಇರಬಾರದು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಮೆತ್ತಗೂ ಇರಬಾರದು.
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ
ಹಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿದ ಮೇಲೆ, ಅದು ಒಂದು ಹದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕಿ. ನಂತರ 2 ರಿಂದ 3 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮೇಲ್ಮೈ ಮೃದುವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ತೇವಾಂಶವು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಪಾತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮೃದುವಾಗಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬಿಡಿ
ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕಲಸಿದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚಳದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಸುಮಾರು 15 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ನೀರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಂಡು ಚಪಾತಿ ಮಾಡಲು ಹದವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ರಮವು ಚಪಾತಿ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ತರುತ್ತದೆ.
ಲಟ್ಟಿಸುವ ವಿಧಾನ
ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸಮಾನ ಗಾತ್ರದ ಉಂಡೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಲಟ್ಟಿಸುವಾಗ ಅತಿಯಾಗಿ ಒಣ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಚಪಾತಿಯು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಸಮನಾದ ದಪ್ಪವಿರಲಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ತೆಳ್ಳಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ದಪ್ಪವಿದ್ದರೆ ಚಪಾತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಬ್ಬುವುದಿಲ್ಲ.
ತವಾ ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿಯಾಗಿರಬೇಕು?
ಚಪಾತಿಯನ್ನು ಹಾಕುವ ಮೊದಲು ತವಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದಿರಬೇಕು. ತವಾ ತಣ್ಣಗಿದ್ದರೆ ಚಪಾತಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಬೇಗನೆ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಚಪಾತಿ ಬೇಯಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಚಪಾತಿ ಬೇಯಿಸುವ ಕ್ರಮ
ತವದ ಮೇಲೆ ಚಪಾತಿ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನು ಮಗುಚಿ ಹಾಕಿ. ಎರಡೂ ಬದಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಂದ ನಂತರ ತವದ ಮೇಲೆಯೇ ಬಟ್ಟೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದರೆ ಚಪಾತಿ ಬಲೂನಿನಂತೆ ಉಬ್ಬುತ್ತದೆ.
ಚಪಾತಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮೃದುವಾಗಿಡಲು ಟಿಪ್ಸ್
ಚಪಾತಿ ಬೇಯಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಡಿ ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚಳವಿರುವ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ (Hot box) ಇಡಿ. ಚಪಾತಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಸವರಿದರೆ ಅವು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಬೇಡಿ
ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಲಸಬೇಡಿ.
ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡದೆ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ.
ಲಟ್ಟಿಸುವಾಗ ಅತಿಯಾದ ಒಣ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ, ಇದು ಚಪಾತಿಯನ್ನು ಒರಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.