ಇಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಜನಪ್ರಿಯ ಕ್ವಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ (QSR) ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ‘ದಿ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಕೆಫೆ’ಯ ಯಶೋಗಾಥೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಇಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಜನಪ್ರಿಯ ಕ್ವಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ (QSR) ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ‘ದಿ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಕೆಫೆ’ಯ ಯಶೋಗಾಥೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರ ಉದ್ಯಮ ಪಯಣ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಟನಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಕನಸಿಗಾಗಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಗರದಿಂದ ನಗರಕ್ಕೆ ಅಲೆದಾಡಿ, ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಬದಿಯ ತಿನಿಸುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್, ಕೊನೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸರಪಳಿಯೊಂದನ್ನು ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
2021ರಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ದಿವ್ಯಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ‘ದಿ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಕೆಫೆ’, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಂದಿರಾನಗರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 700 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಒಂದು ಔಟ್ಲೆಟ್ನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ, ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಹು-ನಗರ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸರಪಳಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿಯು FY25ರಲ್ಲಿ 17.8 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. FY24ರಲ್ಲಿ ಈ ಆದಾಯ 11 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 62% ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭವೂ 1.8 ಕೋಟಿಯಿಂದ 2 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ನಟನಾಗುವ ಕನಸಿಗಾಗಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟರು
2000ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ನಟನಾಗುವ ಕನಸಿತ್ತು. ಈ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಮುಂದಾದರು. ನಟನೆಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಅವರು ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಳೆದರು. ಆದರೆ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕೈಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ. ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿವಿಧ ಆತಿಥ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಲೆ ಮೆರಿಡಿಯನ್ನಂತಹ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು, ಧಾಬಾಗಳು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಬದಿಯ ತಿನಿಸುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಔಪಚಾರಿಕ ಪಾಕಶಾಲೆಯ ತರಬೇತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವದಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯ, ಸೇವೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಉದ್ಯಮದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮರಳಿ, ಮತ್ತೆ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದರು
ನಟನೆ ತಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಸಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತ ಬಳಿಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮರಳಿದರು. 2011ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುವ ಬದಲು ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡರು. 2012ರಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಪಡೆದು ರಸ್ತೆಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೋಸೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೂ, ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯಮ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೂ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ವೈಫಲ್ಯಗಳೇ ಮುಂದೆ ‘ದಿ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಕೆಫೆ’ಯ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಬುನಾದಿಯಾದವು. ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವವರೆಗೆ ಅವರು ಪಡೆದ ಅನುಭವವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರು.
ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದ ದಿವ್ಯಾ, ಉದ್ಯಮ ಪಾಲುದಾರರಾದರು
ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ತಿರುವು ದಿವ್ಯಾ ಅವರ ಭೇಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವ ದಿವ್ಯಾ, ಐಐಎಂ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಪದವೀಧರೆ. ಅವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರ ಉದ್ಯಮದ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಪಡೆಯುವ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮಾತುಕತೆ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಹೊಸ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕಟ್ಟುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ನಂತರ ಈ ಉದ್ಯಮ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರಿದು, ಇಬ್ಬರೂ ವಿವಾಹವಾದರು.
ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಿಭಜನೆಯೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟು
ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಕೆಫೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಮತ್ತು ದಿವ್ಯಾ ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ವಿಭಜನೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರು ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಆಹಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಭವದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ದಿವ್ಯಾ ಅವರು ಹಣಕಾಸು, ವ್ಯವಹಾರ ತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಔಪಚಾರಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡರು. ಇಬ್ಬರ ವಿಭಿನ್ನ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಒಂದೇ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ, ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ವ್ಯವಹಾರ ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
11 ಕೋಟಿಯಿಂದ 17.8 ಕೋಟಿಗೆ ಆದಾಯ ಏರಿಕೆ
ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಮತ್ತು ದಿವ್ಯಾ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಿದೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, FY24ರಲ್ಲಿ 11 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ಕಂಪನಿ, FY25ರಲ್ಲಿ 17.8 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 62% ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ 1.8 ಕೋಟಿಯಿಂದ 2 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬಾಹ್ಯ ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಿಧಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸದೆ, ಸ್ವಂತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ ‘ಬೂಟ್ಸ್ಟ್ರಾಪ್’ ಮಾದರಿಯ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಕೆಫೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳು, ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸ್ ಆಧಾರಿತ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಮಾದರಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಮುಂಬೈ ಬಳಿಕ ದುಬೈಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ?
ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಕೆಫೆ ಮುಂಬೈಗೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಚರ್ಚ್ಗೇಟ್ನ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಎರೋಸ್ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರುಚಿಯನ್ನು ದೇಶದ ಮತ್ತಷ್ಟು ನಗರಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ದುಬೈ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.