- 10 Minutes Dosa Recipe: ಉದ್ದು, ಅವಲಕ್ಕಿ ಬೇಡ, ಆ ಪದಾರ್ಥ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹತ್ತೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿ
Dosa Recipe: ಹತ್ತೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ದೋಸೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೌದು, ಅನೇಕರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಡೌಟ್ ಇರುವುದು. ಮೂರೇ ಮೂರು ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.
ಪದಾರ್ಥಗಳು
ರವೆ 1 ಕಪ್, ಮೊಸರು, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ
ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರವೆ, ಮೊಸರು, ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ನೀರು ಹಾಕಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಡಾ ಹಾಕಿದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಬ್ಬುವುದು
ದೋಸೆ ಮಾಡಿ
ದೋಸೆ ಕಾವಲಿ ಬಿಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಸವರಿ. ಆಮೇಲೆ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ದೋಸೆ ಹೊಯ್ಯಿರಿ.
