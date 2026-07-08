- Home
- Life
- Food
- ದೋಸೆ ಮಾಡೋಕೆ ಆಸೆಯಾದ್ರೂ ಸೀಯುತ್ತೆ, ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಚಿಂತೆನಾ.. ಈ ತವಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಿನಾ ಮಾಡ್ತೀರಿ
ದೋಸೆ ಮಾಡೋಕೆ ಆಸೆಯಾದ್ರೂ ಸೀಯುತ್ತೆ, ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಚಿಂತೆನಾ.. ಈ ತವಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಿನಾ ಮಾಡ್ತೀರಿ
Best dosa tawa: ಈ ತವಾ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ದೋಸೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ರೊಟ್ಟಿ, ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಲು ಸಹ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ.
ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ದೋಸೆ ತವಾ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತೆ
ನಿಮಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಹದ ದೋಸೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಇಷ್ಟವೇ? ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪಾಲಕ್ನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಗ್ರೀನ್ ದೋಸೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಬೀಟ್ರೂಟ್ನ ಕೆಂಪು ದೋಸೆ! ನೀವೊಬ್ಬ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಲ್ತಿಯಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಿಸಲು ಇಂತಹ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರ ದೂರು ಏನೆಂದರೆ, ತವಾದ ಮೇಲೆ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕಿತ್ತು ಬರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೂ ಹೀಗಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ದೋಸೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಡುವ ಬದಲು ನಿಮ್ಮ ತವಾವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ದೋಸೆ ತವಾ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ದೋಸೆ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಎದ್ದು ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಂಪಗೆ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಡಿನ್ನರ್ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟದ ದೋಸೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನೇಕೆ ಯೋಚನೆ? ಮೊಬೈಲ್ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿ, ವಿವಿಧ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ದರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೋಸೆ ತವಾವನ್ನು ಮನೆಗೆ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ!
1. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫ್ಲಾಟ್ ದೋಸೆ ತವಾ
1. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫ್ಲಾಟ್ ದೋಸೆ ತವಾ
Cello ಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫ್ಲಾಟ್ ದೋಸೆ ತವಾ ನಾನ್-ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನಾನ್-ಸ್ಟಿಕ್ ಕೋಟಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮತ್ತು ದೋಸೆ ಮಾಡಲು ಈ ತವಾ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ದೋಸೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ತವಾ ಸ್ಪೂನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ (Spoon friendly) ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ನೀವೂ ಸಹ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಹೊಸ ದೋಸೆ ತವಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ತವಾ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪ್ (ಚೌಕಾಕಾರದ ವಿನ್ಯಾಸ) ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲುಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
2. ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ದೋಸೆ ತವಾ
2. ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ದೋಸೆ ತವಾ
SOLARA ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ದೋಸೆ ತವಾ 12 ಇಂಚಿನ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ದೋಸೆ ಇಷ್ಟವಿದ್ದು, ಆದರೆ ಮಾಡಲು ಬರದಿದ್ದರೆ ಈ ತವಾ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಹಾಗೂ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಎರಡರ ಮೇಲೂ ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ದೋಸೆ ತವಾವನ್ನು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ನಿಂದ (ಕಬ್ಬಿಣ) ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ದೋಸೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ರೊಟ್ಟಿ, ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಲು ಸಹ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ.
3. 4MM ನ ನಾನ್-ಸ್ಟಿಕ್ ದೋಸೆ ತವಾ
3. 4MM ನ ನಾನ್-ಸ್ಟಿಕ್ ದೋಸೆ ತವಾ
SUMEET ಬ್ರಾಂಡ್ನ ಈ 4MM ನ ನಾನ್-ಸ್ಟಿಕ್ ದೋಸೆ ತವಾ ನಿಮ್ಮ ಕುಕಿಂಗ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನಿಂದ ತಯಾರಾದ ಈ ತವಾವನ್ನು ಕೇವಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಮೆಟಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ (ಗೀರುಗಳು) ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆರಾಮದಾಯಕವಾದ ಗ್ರಿಪ್ನೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬಳಸಲು ಅನುವಾಗುವಂತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಡಿಶ್ವಾಶರ್ ಸೇಫ್ (Dishwasher safe) ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ತೊಳೆಯುವುದು ಸಹ ಸುಲಭ. ಈ ತವಾ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಫ್ರೀ (ವಿಷಕಾರಿ ಮುಕ್ತ) ಆಗಿದ್ದು, ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಹೆಲ್ತಿ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
4. ಗ್ರಾನೈಟ್ ನಾನ್-ಸ್ಟಿಕ್ ದೋಸೆ ತವಾ
4. ಗ್ರಾನೈಟ್ ನಾನ್-ಸ್ಟಿಕ್ ದೋಸೆ ತವಾ
ಪ್ರೆಸ್ಟಿಜ್ ಓಮೆಗಾ ಗ್ರಾನೈಟ್ ನಾನ್-ಸ್ಟಿಕ್ ದೋಸೆ ತವಾ 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಗಾತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 4.88 mm ನಷ್ಟು ಅತ್ಯಂತ ದಪ್ಪಗಾದ ಬೇಸ್ (ತಳ) ಹೊಂದಿದ್ದು, ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ತವಾಕ್ಕೆ ಪ್ರಬಲವಾದ 5-ಲೇಯರ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ದೋಸೆ ಸೀದುಹೋಗದಂತೆ ಮತ್ತು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಹಾಗೂ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕುಕ್ಟಾಪ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೆವಿ ಬೇಸ್ನಿಂದಾಗಿ ಶಾಖವು ಸಮನಾಗಿ ಹರಡಿ ದೋಸೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತದೆ.
5.ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ನಾನ್-ಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ದೋಸೆ ತವಾ
5.ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ನಾನ್-ಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ದೋಸೆ ತವಾ
CELLO ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ನಾನ್-ಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ದೋಸೆ ತವಾದ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ದೋಸೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಎರಡರ ಮೇಲೂ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಇದು ಡಿಶ್ವಾಶರ್ ಸೇಫ್ (Dishwasher safe) ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ತೊಳೆಯಲು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸೂಪರ್ ಡ್ಯೂರೆಬಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಬಳಸಿದ ನಂತರವೂ ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು 100% PFOA ಮುಕ್ತ ಕೋಟಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಇದು ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಫ್ರೀ (ವಿಷಕಾರಿ ಮುಕ್ತ) ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೋಸೆಯ ಹೊರತಾಗಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ಹೆಲ್ತಿಯಾದ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಸಹ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
6. 28CM ಗಾತ್ರದ ದೋಸೆ ತವಾ
6. 28CM ಗಾತ್ರದ ದೋಸೆ ತವಾ
HAWKINS ನ ಈ 28CM ಗಾತ್ರದ ದೋಸೆ ತವಾ ನಾನ್-ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ, ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈಗ ನೀವು ಸಹ ಪ್ರತಿದಿನ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ದೋಸೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಪಮ್, ರೊಟ್ಟಿ, ಚಪಾತಿ, ನಾನ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಬಗೆಯ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಾನ್-ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಬೇಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಬೇಸ್ ಇರುವ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೂ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬಳಕೆಯ ನಂತರವೂ ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇದರ ಮೇಲೆ ಮೆಟಲ್ (ಲೋಹದ) ಚಮಚಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬೇಡಿ, ಅದರಿಂದ ಇದರ ಕೋಟಿಂಗ್ ಹಾಳಾಗಬಹುದು.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.