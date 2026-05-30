Instant Dosa Batter: ಹುದುಗಿಸುವುದು ಬೇಡ, ಕೇವಲ 30 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿ ಗರಿಗರಿಯಾದ ದೋಸೆ!
Instant Dosa Batter recipe: ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ರುಬ್ಬಿ ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲಾ ಕಾಯುವ ಕಿರಿಕಿರಿ ಬೇಡ! ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ದೋಸೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಬಳಸಿ ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಗರಿಯಾದ ದೋಸೆ ತಯಾರಿಸಿ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ.
ಸುಲಭವಾದ ವಿಧಾನವಿದು
ಸುಲಭವಾದ ವಿಧಾನವಿದು
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಆಹಾರ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ದೋಸೆ ಎಂದರೆ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ. ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರವಿರಲಿ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿಯ ಊಟವಿರಲಿ, ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಗರಿಗರಿಯಾದ ದೋಸೆಯನ್ನು ಕಂಡರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ದೋಸೆ ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆಯನ್ನು ನೆನೆಸಿ, ರುಬ್ಬಿ ನಂತರ 12 ರಿಂದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹಿಟ್ಟು ಹುದುಗಲು (Fermentation) ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಲವೊಮ್ಮೆ ದಿಢೀರನೆ ದೋಸೆ ತಿನ್ನಬೇಕೆನಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಾಗಿ ದೋಸೆ ಮಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಜನ ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೂ ಸುಮ್ಮನಿರುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹುದುಗಿಸುವ (ಫರ್ಮೆಂಟೇಶನ್) ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಸುಲಭ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ಅದ್ಭುತ ಹ್ಯಾಕ್
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ಅದ್ಭುತ ಹ್ಯಾಕ್
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ 'X' ನಲ್ಲಿ @JustPunforfun ಎಂಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಸುಲಭ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಡುಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ವರದಾನವಿದ್ದಂತೆ. ಈ ರೆಸಿಪಿಯ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಹೊರಗಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಸಾಮಗ್ರಿ ತರುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಟ್ಟು ಬೇಗ ತಯಾರಾಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇದರಿಂದ ಮಾಡುವ ದೋಸೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಮತ್ತು ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಹಿಟ್ಟು ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಅಗತ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು
ಹಿಟ್ಟು ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಅಗತ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು
ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ತಯಾರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ:
ಒಂದು ಕಪ್ ಹೆಸರುಬೇಳೆ (Moong Dal)
ಒಂದು ಕಪ್ ಕಡಲೆಬೇಳೆ (Chana Dal)
ಒಂದು ಕಪ್ ಸಮ ಅಕ್ಕಿ / ಸಾಮೆ ಅಕ್ಕಿ (Sama Rice)
ಎರಡು ಬೇಯಿಸಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ
ಎರಡು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
ಒಂದು ಹಿಡಿ ಕರಿಬೇವು
ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಮಚ ಇಂಗು
ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಮಚ ಓಂ ಕಾಳು (Ajwain)
ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು
ಈ ಸರಳ ಪದಾರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಹಿಟ್ಟಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮವಾದ ದೋಸೆಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ಈ ಸರಳ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ
ಈ ಸರಳ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ
*ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಹೆಸರುಬೇಳೆ, ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಸಾಮೆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡಿ. ನಂತರ ಇವುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
*ಈಗ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ನೆನೆಸಿದ ಬೇಳೆ-ಅಕ್ಕಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹಾಕಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕರಿಬೇವು, ಇಂಗು, ಓಂ ಕಾಳು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
*ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಟ್ಟು ಹದವಾಗಿರಲಿ (Smooth and flowing consistency).
*ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ!
ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಸವಿಯಬಹುದು
ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಸವಿಯಬಹುದು
ದೋಸೆ ಹಂಚನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಸವರಿ, ಸೌಟಿನಿಂದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹರಡಿ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಗರಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಸವಿಯಬಹುದು.
Don't have dosa batter?
No problem.
Just soak a cup each of moong dal, chana dal and samak rice together for 30 minutes.
Rinse and blend it along with 2 boiled potatoes green chillies, curry leaves, hing, ajwain.salt.
Add enough water to have a flowing batter.
Now heat… pic.twitter.com/T12yHbbUVN
— B ( Only Merit Not a Freeloader) (@JustPunforfun) May 18, 2026
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.