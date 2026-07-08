ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸೋದು ಬಿಡಿ, ತಿನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ.. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ತೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ!
ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಗದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಇದೆ. ನೀವು ಇಡೀ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸುತ್ತಿದರೂ ಈರುಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ಹೆಸರು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಈರುಳ್ಳಿ ಕಾಣದ ಹಳ್ಳಿ
ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಇಲ್ಲ. ಈರುಳ್ಳಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಅಡುಗೆಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿಯೇ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟವೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರು ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಗ್ರಾಮ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕತ್ರಾ. ಈ ಗ್ರಾಮವು ಮಾತಾ ವೈಷ್ಣೋ ದೇವಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳದ ಮೂಲ ಶಿಬಿರ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಅಪರಾಧ.
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಗ್ರಾಮ
ಕತ್ರಾದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು, ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಡಾಬಾಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಳವರೆಗೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ನಿಷೇಧ ಏಕೆ?
ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಭಕ್ತರು ಮಾತಾ ವೈಷ್ಣೋದೇವಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಕತ್ರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಠಿಣ ಉಪವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಆಹಾರವನ್ನು ಮೂರು ವಿಧಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ: ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜಸಿಕ ಮತ್ತು ತಾಮಸಿಕ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು 'ತಮಸಿಕ' ಆಹಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಅನಗತ್ಯ ಶಾಖ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಲಸ್ಯ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೋಪ, ಕಾಮ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ಈರುಳ್ಳಿಯ ಬದಲು ನೀವು ಏನು ಬಳಸುತ್ತೀರಿ?
ಕತ್ರಾದಲ್ಲಿರುವ ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲದೆ, ಇತರ ಧರ್ಮದ ಜನರು ಸಹ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಇವುಗಳನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಲು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ಸ್ಥಳೀಯರು ಅವರನ್ನು ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬಳಸದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಹಾರವು ರುಚಿಯಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಪ್ಪೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಡಿ. ಕತ್ರಾದಲ್ಲಿರುವ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಧಾಬಾಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರವು ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಅಡುಗೆಯವರು ಈರುಳ್ಳಿಯ ಬದಲಿಗೆ ಇಂಗು, ಶುಂಠಿ, ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು, ಟೊಮೆಟೊಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಕರಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ.
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