ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್
Custard powder recipe : ಫ್ರೂಟ್ ಕಸ್ಟರ್ಡ್, ಪುಡಿಂಗ್, ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಅಥವಾ ಕೇಕ್ ತಯಾರಿಸೋಕೆ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಸಾರಿ ಅಂಗಡಿಯಿಂದಲೇ ಖರೀದಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥ ಬಳಸಿ ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸ್ಬಹುದು.
ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ ಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು
ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪದಾರ್ಥ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪದಾರ್ಥ ಬಳಸಿಕೊಂಡೇ ನೀವು ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ಕಪ್ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್, ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್, ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿ, ಒಂದು ಟೀ ಚಮಚ ವೆನಿಲ್ಲಾ ಎಸೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಹನಿ ಹಳದಿ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಬಳಸಿ.
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ
ಒಣಗಿರುವ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್, ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ. ವೆನಿಲ್ಲಾ ಎಸೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಹಳದಿ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಸೇರಿಸಿ. ಈಗ ಸುಮಾರು 30 ರಿಂದ 40 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಪಲ್ಸ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬಿ. ನಂತರ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸಣ್ಣ ಜರಡಿಯ ಮೂಲಕ ಜರಡಿ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ ರೆಡಿ.
ಹೀಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ
ತಯಾರಾದ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಣಗಿದ ಗಾಜಿನ ಏರ್ಟೈಟ್ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಬಳಸುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಣ ಚಮಚವನ್ನೇ ಬಳಸಿ. ತೇವಾಂಶ ತಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡರೆ ಈ ಪೌಡರ್ ಸುಮಾರು ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಬಳಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ?
ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ನಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಕ್ಕರೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಾವ ಯಾವ ತಿನಿಸುಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು?
ಈ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ನಿಂದ ಫ್ರೂಟ್ ಕಸ್ಟರ್ಡ್, ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುಡಿಂಗ್, ಟ್ರೈಫಲ್, ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್, ಕೇಕ್, ಪೇಸ್ಟ್ರಿ ಹಾಗೂ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ನೀವೂ ಒಮ್ಮೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆರೋಗ್ಯಕರ, ರುಚಿಕರ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೌಡರ್ ತಯಾರಿಸಿ ನೋಡಿ.
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