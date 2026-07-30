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ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ

ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿಯ ನಂತರ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಈ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯಿರಿ. ಇದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.

health-life Jul 30 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:freepik
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ಆರೆಂಜ್ ಜ್ಯೂಸ್

ಆರೆಂಜ್ ಜ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಗುಣಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ. ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 

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ಪೇರಳೆ ಸ್ಮೂಥಿ

ಪೇರಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಹಾಲು ಅಥವಾ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸ್ಮೂಥಿ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

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ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಜ್ಯೂಸ್

ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಅಥವಾ ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆರಸ ಹಿಂಡಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಕಲ್ಮಶಗಳು ಹೊರಹೋಗುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಕ್ತಿಯೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ.  

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ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್

ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. 

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ಕಿವಿ ಸ್ಮೂಥಿ

ಕಿವಿ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಮೊಸರು ಅಥವಾ ಹಾಲು ಸೇರಿಸಿ ಸ್ಮೂಥಿ ಮಾಡಿ ಕುಡಿದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

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ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಶೇಕ್

ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಅಂಶ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಇದರ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದಿನವಿಡೀ ಚೈತನ್ಯದಿಂದ ಇರಬಹುದು.

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ಪೈನಾಪಲ್ ಜ್ಯೂಸ್

ಪೈನಾಪಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಕಿಣ್ವಗಳು (digestive enzymes) ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಹೇರಳವಾಗಿವೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

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ಸಿಟ್ರಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಜ್ಯೂಸ್

ಕಿತ್ತಳೆ, ಗ್ರೇಪ್‌ಫ್ರೂಟ್ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.

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