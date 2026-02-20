ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ 10 ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ Expiry date ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ… ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾದ್ರು ಬಳಸಿ
Expiry date: ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಡದ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಇವೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಹ ಹತ್ತು ವಸ್ತುಗಳ ವಿವರಣೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಅದು ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಕೆಡದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಎಕ್ಸ್’ಪೈರ್ ಆಗೋದೆ ಇಲ್ಲ.
ಜೇನುತುಪ್ಪ
ಜೇನುತುಪ್ಪವು ಎಂದಿಗೂ ಎಕ್ಸ್’ಪೈರ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಆಸಿಡಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಬದುಕಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆದರೆ ಇದು ಕೆಲವು ಸಮಯದ ನಂತರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿ
ಗಾಳಿಯಾಡದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ, ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿ ದಶಕಗಳವರೆಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂದು ಅಕ್ಕಿ ಹೊಂದಿರುವ ಹೊಟ್ಟು ಪದರ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯಲು ಅಥವಾ ಕಮಟು ವಾಸನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಇರದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವು ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಉಪ್ಪು
ಉಪ್ಪು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂರಕ್ಷಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಕೆಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಉಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ಅತಿಯಾದ ತೇವಾಂಶದಿಂದಾಗಿ ಅದು ಮುದ್ದೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇದು ಅದರ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಶುದ್ಧ ಮೇಪಲ್ ಸಿರಪ್
ತೆರೆಯದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಶುದ್ಧ ಮೇಪಲ್ ಸಿರಪ್ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ತೆರೆದ ನಂತರ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಸಕ್ಕರೆ
ಉಪ್ಪಿನಂತೆ ಸಕ್ಕರೆಯೂ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ನೀರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಒತ್ತಡವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ವಿನೆಗರ್
ವಿನೆಗರ್ ತುಂಬಾ ಆಮ್ಲೀಯವಾಗಿದೆ. ಇದರ pH ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅದು ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್ ಆಗಿರಲಿ, ಅವು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಸೋಯಾ ಸಾಸ್
ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಅನ್ನು ಹುದುಗುವಿಕೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ತೆರೆಯದ ಬಾಟಲಿಯು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ತೆರೆದ ನಂತರವೂ ಅದರ ಸುವಾಸನೆ ಕ್ರಮೇಣ ಬದಲಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಕಾರ್ನ್ಸ್ಟಾರ್ಚ್
ಕಾರ್ನ್ಸ್ಟಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಗಾಳಿಯಾಡದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಖ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ, ಅದು ಬಹಳ ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಇನ್’ಸ್ಟಂಟ್ ಕಾಫಿ
ಇನ್’ಸ್ಟಂಟ್ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಫ್ರೀಜ್-ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸುವಾಸನೆ ಕೆಲವು ಸಮಯದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸುಕಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್’ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕವೂ ಇದು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಒಣಗಿದ ಬೀನ್ಸ್
ಕಡಲೆ, ಬೀನ್ಸ್, ಮಸೂರ ಅಥವಾ ಇತರ ಬೀನ್ಸ್ನಂತಹ ಒಣಗಿದ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ತಂಪಾದ, ಒಣ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ದಶಕಗಳವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿ ಉಳಿಯಬಹುದು. ಅವು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಬೇಯಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವು ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
