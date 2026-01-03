- Home
- Technology
- Science
- ಆಕ್ಸಿಜನ್’ಗೂ ಇದೆ Expiry Date… ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಗಾಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತ?
ಆಕ್ಸಿಜನ್’ಗೂ ಇದೆ Expiry Date… ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಗಾಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತ?
Expiry Date for Oxygen: ನಾವು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿಯು ಶಾಶ್ವತ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಾಸಾ ಬೆಂಬಲಿತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನವು ಈ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತದೆ. 2021 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಆಮ್ಲಜನಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸ್’ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಭವಿಷ್ಯದ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ NASA ಬೆಂಬಲಿತ ಅಧ್ಯಯನ
ಈ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಟೊಹೊ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಟೆಕ್ನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಾಸಾದ NExSS ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಮಿಯು ಇಂದಿನಂತೆಯೇ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು 400,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಆಮ್ಲಜನಕ ಖಾಲಿ
ಭೂಮಿಯ ಆಮ್ಲಜನಕ-ಸಮೃದ್ಧ ವಾತಾವರಣವು ಸರಾಸರಿ 1.08 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಆಮ್ಲಜನಕವು ವೇಗವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣವು ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳುತ್ತದೆ.
Great Oxidation ನಿಂದ ಭೂಮಿಯು ಪೂರ್ವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳುತ್ತದೆ
ಆಮ್ಲಜನಕ ಖಾಲಿಯಾದ ನಂತರ, ಭೂಮಿಯು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ Great Oxidation Event ಗೂ ಮೊದಲಿನ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತದೆ.
ಆಮ್ಲಜನಕ ಖಾಲಿಯಾಗಲು ಮಾಲಿನ್ಯವಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯನೇ ಕಾರಣ
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಮಾನವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಭೂಮಿಯ ಇಂಗಾಲದ ಚಕ್ರವು ಬದಲಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಸಾಯುತ್ತವೆ
ಸೂರ್ಯನ ತೀವ್ರವಾದ ಕಿರಣಗಳು ಬಂಡೆಗಳ ಸವೆತವನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ, ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದು ಇಲ್ಲದೆ, ಸಸ್ಯಗಳು ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.
ಮೀಥೇನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಓಝೋನ್ ಪದರವು ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತದೆ
ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ, ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮೀಥೇನ್ 10,000 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಓಝೋನ್ ಪದರದ ಸವಕಳಿಯು ಭೂಮಿಯು ನೇರಳಾತೀತ ಕಿರಣಗಳಿಗೆ (UV ಕಿರಣಗಳು) ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಮರಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ನಾಶ
ಭವಿಷ್ಯದ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ, ಆಮ್ಲಜನಕರಹಿತ ಜೀವ ರೂಪಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಮಾನವರು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು AI ನಿಂದ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಗತಿಯವರೆಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (Technology News in Kannada) ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಅಪ್ಡೇಟ್. ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರ ಮಾತುಗಳು, ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಗುವ ಏಕೈಕ ತಾಣ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್. ಹೊಸ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಹೊಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಟೆಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಯಾವುದು? ಇವುಗಳ ಇಂಚಿಂಚೂ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಟೆಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಡೆಮೋ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಕೂಡ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು.