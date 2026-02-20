Hair Care: ರೇಷ್ಮೆಯಂತಹ ಕೂದಲು ನಿಮ್ಮದಾಗಬೇಕೇ? ಈ 5 ವಿಟಮಿನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ.!
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬಯೋಟಿನ್, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಬೇಕು. ಈ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ,
Image Credit : Getty
Biotin (Vitamin B7)
ಬಯೋಟಿನ್, ಕೂದಲಿನ ರಚನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಕೆರಾಟಿನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ಬಲಗೊಂಡು, ತುಂಡಾಗುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
Image Credit : Getty
Vitamin D
ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಹೊಸ ಕೂದಲು ಕಿರುಚೀಲಗಳ (follicles) ರಚನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೆತ್ತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಕೊರತೆಯು ಕೂದಲು ತೆಳುವಾಗಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಉದುರಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
Image Credit : Getty
Vitamin E
ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯುತ ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕೂದಲನ್ನು ಹಾನಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನೆತ್ತಿಗೆ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೂದಲು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
Image Credit : our own
Vitamin C
ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಕಾಲಜನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಕೂದಲಿನ ರಚನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹವು ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
Image Credit : social media
Vitamin A
ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ತೇವವಾಗಿರಿಸುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಣ್ಣೆಯಾದ ಸೆಬಮ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸಮತೋಲಿತ ಸೇವನೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೂದಲಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆದರೆ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
