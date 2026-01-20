Expiry ಆದ ಔಷಧ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನೇನಾಗಬಹುದು? ಸೇವಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
Expiry Medicineತಲೆನೋವೆಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತಡಕಾಡಿ ಮಾತ್ರೆ ಹುಡುಕುತ್ತೀರಿ. ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆ ಅವಧಿ ಮೀರಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ ನೀವದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೋ, ಇಲ್ಲವೋ?
ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಮಾತ್ರೆ ನುಂಗಬಹುದಾ ಅಥವಾ ಎಸೆಯಬೇಕಾ?
ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿರಲೆಂದು ತಲೆನೋವು, ವಾಂತಿ, ಬೇಧಿ, ಜ್ವರ, ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತೀರಿ. ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಾಗ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತಡಕಾಡಿದರೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಮಾತ್ರೆಯ ಡೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿರುತತ್ದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ತಂದ ಮಾತ್ರೆ ಬಿಸಾಡಲು ಮನಸ್ಸೇ ಬರೋಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮಾತ್ರೆಗೇನು ಡೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ, ಏನೂ ಆಗೋಲ್ಲವೆಂದು ಅದನ್ನು ನುಂಗೇ ಬಿಡುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿಯಾದ ಮಾತ್ರೆ ನುಂಗಬಹುದಾ ಅಥವಾ ಎಸೆಯಬೇಕಾ? ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
ಎಕ್ಸ್ಪೈರೇಶನ್ ಡೇಟ್ ಬೇಕು
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಔಷದವನ್ನು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕಾಯ್ದೆ 1940 ಹಾಗೂ ನಿಯಮ 1945 ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಹಾಕುವುದನ್ನು ಕೂಡಾ ಇದೇ ರೆಗುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡ್ರಗ್ ಕಂಪನಿಯೂ ತನ್ನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ನಮೂದಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಇದರಿಂದ ಮಾತ್ರೆಯೊಂದನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ ಯಾವ ಅವಧಿವರೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದೆಂಬುದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿ ಎಂಬುವುದು ಉದ್ದೇಶ. ಅಂದರೆ, ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಮಾತ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ.
ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಔಷಧ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದ ಮಾತ್ರೆಗಳೂ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದಿರಬಹುದು. ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೂಬಹುದು. ಆದರೆ, ಯಾವುದು ಸರಿ, ಯಾವುದು ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದಂತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾತ್ರೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಏನಾಗಬಹುದು?
ಹೊಸ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೃಷ್ಟಿ
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದ ಮಾತ್ರೆ ಪರಿಣಾಮವೇ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರೆ ನುಂಗಿದಿರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಔಷಧ ಮಾಡದೆ ಕುಳಿತಂತಾಗುತ್ತದೆ.
ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಮಾತ್ರೆಯು ತೆಪ್ಪಗಿರದೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸೋ ಬದಲು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೂ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಬಹುದು.
ತೀರಾ ಅನಿವಾರ್ಯವೆಂದು ಹೀಗೆ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಮಾತ್ರೆ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಕಿಡ್ನಿ, ಲಿವರ್ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಹದಗೆಡಬಹುದು. ಕಿಡ್ನಿ ಹಾಗೂ ಲಿವರ್ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟು, ಒಂದೆರಡು ರುಪಾಯಿ ಉಳಿಸಲು ಹೋಗಿ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಾಗಬಹುದು. ಅಲರ್ಜಿ ಏನೆಂದರೆ ಅಂತಾನೇ ಗೊತ್ತಿರದ ನಿಮಗೆ, ಅದೂ ಒಕ್ಕರಿಸಬಹುದು. ಮಾತ್ರೆ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಜೀರ್ಣ ಕ್ರಿಯೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೇಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡಿದರೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹದಗೆಡಬಹುದು.
ಡೇಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದ ಮರೀಬೇಡಿ
ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ! ನಮ್ಮದೊಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಬಹುದು? ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಯಾವುದೇ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಳ್ಳುವಾಗಲೂ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಹಿಂದು ಮುಂದು ನೋಡದೇ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಗೆ ಹಾಕಿ. ಹಣ ಹೋದರೆ ಹೋಯಿತು. ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ.
ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಮಾತ್ರೆ ಮಾರುವಂತಿಲ್ಲ
ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳ ಮಾರಾಟ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮಾತ್ರೆ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗಲೇ ಅವುಗಳ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಡೇಟ್ ಮುಗಿದಿಲ್ಲವಾದರೂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಅವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ, ಬೇಕಾದ ಉಷ್ಣತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಪ್ರಭಾವೇ ಕುಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ತಯಾರಕರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಅವಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕು. ಆದರೆ, ಉದಾಸೀನತೆಯಿಂದ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎಸೆಯಬಾರದು. ಹೇಳಿಕೇಳಿ ರಾಸಾಯನಿಕವದು. ಎಸೆದದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೊಟ್ಟೆ ಸೇರಿದರೆ ಅಪಾಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮಾತ್ರೆಯಾದರೆ ಅದನ್ನು ಕವರ್ ಸಮೇತ ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಒಣ ಕಸ ಅಥವಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಸದೊಂದಿಗೆ ಎಸೆಯಿರಿ. ಸಿರಪ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಿದು ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡಿ.
