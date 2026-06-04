ಈ ವಸ್ತುಗಳಿಗಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಪೈರಿ ಡೇಟ್… ವರ್ಷ ಕಳೆದ್ರೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ವಸ್ತುಗಳಿವು
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋದಾಗ, ಎಕ್ಸಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಮುಗಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಕ್ಸಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲದೆ ನೀವು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಇವೆ. ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗದ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಈ ವಸ್ತುಗಳಿಗಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಪೈರಿ ಡೇಟ್
ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥದ ಎಕ್ಸ್ ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಆಹಾರ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಕೆಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಅವುಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಯಾವ ಆಹಾರಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ.
ಜೇನುತುಪ್ಪ
ಜೇನುತುಪ್ಪವು ಎಂದಿಗೂ ಕೆಡದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ಜೇನುತುಪ್ಪವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಉಳಿಯಲು ಕಾರಣ ಇದರಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಅಧಿಕ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಆಮ್ಲೀಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂಶಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಅಥವಾ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ.
ಅಕ್ಕಿ
ಗಾಳಿಯಾಡದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದರೆ, ಅಕ್ಕಿ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಕಂದು ಅಕ್ಕಿಯು ಅದರ ಹೊಟ್ಟು ಪದರದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತೈಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ, ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದಾಗ, ಆ ತೈಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ಹೊಂದಿರುವುದು ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ.
ಉಪ್ಪು
ಉಪ್ಪು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಳಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಎಂದಿಗೂ ಕೆಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂರಕ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಉಪ್ಪು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಒಣಗಿದ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು
ಬೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಡಲೆಯಂತಹ ಕೆಲವು ಒಣಗಿದ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಒಣ, ತಂಪಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಹಾಳಾಗದೆ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಅವು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದರೂ, ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಕ್ಕರೆ
ಉಪ್ಪಿನಂತೆ ಸಕ್ಕರೆಯೂ ತೇವಾಂಶದಿಂದ ದೂರವಿಟ್ಟರೆ ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಕ್ಕರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಒತ್ತಡವು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ವಿನೆಗರ್
ವಿನೆಗರ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿನೆಗರ್ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೇಗ ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ವಿನೆಗರ್ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪಿಹೆಚ್ ಮಟ್ಟದಿಂದಾಗಿ, ಹಾನಿಕಾರಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದು ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಸೋಯಾ ಸಾಸ್
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಇವೆರಡೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂರಕ್ಷಕಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಶೈತ್ಯೀಕರಣವಿಲ್ಲದೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಉಳಿಯಬಹುದು.
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