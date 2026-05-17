ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಹಳಸಿದ ಚಿಕನ್ ಕರಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ತಿಂದ 3 ವರ್ಷದ ಮಗು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ. ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದ್ದ ಆಕೆಯ ಒಂದು ವರ್ಷದ ತಂಗಿ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಘಟನೆ ಪೋಷಕರ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯ ಭೀಕರ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ಪೋಷಕರ ಸಣ್ಣ ಅಜಾಗರೂಕತೆ ಎಂತಹ ಭೀಕರ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಮನೆಯ ಸಾಕು ನಾಯಿಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಹಳಸಿದ ಚಿಕನ್ ಕರಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯದೇ ಸೇವಿಸಿದ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಮಗು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ.

ಘಟನೆಯ ವಿವರ:

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುಪತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಬೂರು ಸಮೀಪದ ಮಧಗಡಪ್ಪು ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ, ಮರ ಹತ್ತುವ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸತೀಶ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಾ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರಿ ಭೂಮಿಕಾ (3) ಮೃತಪಟ್ಟ ಮಗು. ಸತೀಶ್ ದಂಪತಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ ರಜೆಯ ದಿನವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂದು ಉಳಿದಿದ್ದ ಚಿಕನ್ ಕರಿಯನ್ನು ಮನೆಯ ನಾಯಿಗೆ ಹಾಕಲೆಂದು ಸೋಮವಾರ (ಮೇ 11) ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಎತ್ತಿಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಹಳಸಿದ ಚಿಕನ್ ಕರಿ ತಿಂದ ಮಕ್ಕಳು:

ಮನೆಯೊಳಗೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಭೂಮಿಕಾ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಒಂದು ವರ್ಷದ ತಂಗಿ ರೇಣುಕಾ, ನಾಯಿಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಆ ಹಳಸಿದ ಚಿಕನ್ ಕರಿಯನ್ನ ಪೋಷಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ಸೇವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಮಕ್ಕಳು ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಪೋಷಕರು ತಕ್ಷಣವೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಂಬೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದ ಸಾವು:

ಭೂಮಿಕಾಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆಕೆಯನ್ನು ವೆಲ್ಲೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾವು-ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಭೂಮಿಕಾ, ಮೇ 15 ರಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮಗು ರೇಣುಕಾ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.

ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆ:

ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಂಬೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಗುವಿನ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಸಾವಿಗೆ ನಿಖರ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆಹಾರ ವಿಷಾಹಾರವಾದ (Food Poisoning) ಪ್ರಕರಣ ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಜ್ಞರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ:

ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಹಳಸಿದ ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನು ಮನುಷ್ಯರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಸೇವಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಹಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳು ಮನುಷ್ಯರ ಆಹಾರಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಳಸಿದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ಅದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮವನ್ನೇ ಶೋಕ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದ್ದು, ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವಂತಿದೆ.