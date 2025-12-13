ಟೀ ಮಾಡುವಾಗ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಹಾಲನ್ನೋ, ರುಚಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಲು ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
ನೀರನ್ನು ಬಳಸಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಹಾಲನ್ನೋ
ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ತಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದೇ ಟೀ ಮೂಲಕ. ಕೆಲವರು ಟೀಯನ್ನು ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆಂದ್ರೆ ದಿನಕ್ಕೆ 3-4 ಕಪ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಟೀ ಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಅದರ ರುಚಿಯನ್ನು ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ. ಉತ್ತಮ ಟೀ ತಯಾರಿಸಲು ನೀವು ಮೊದಲು ನೀರನ್ನು ಬಳಸಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಹಾಲನ್ನೋ ನೋಡೋಣ..
ಹಂತ 1
ಟೀ ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲು ಪಾತ್ರೆಗೆ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ. ನಂತರ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಿ.
ಹಂತ 2
ನೀರು ಕುದಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ಟೀಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ. ಈ ಟೀಪುಡಿಯು ನೀರಿನ ಪರಿಮಳ ಹೆಚ್ಚಿಸುವವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಿ.
ಹಂತ 3
ಈಗ ನೀವು ಟೀಗೆ ಏಲಕ್ಕಿ, ಶುಂಠಿ, ಲವಂಗ, ಕರಿಮೆಣಸು, ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ, ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳಂತಹ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು.
ಹಂತ 4
ಮಿಶ್ರಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಸೇರಿಸಿ.
ಹಂತ 5
ಹಾಲು ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ 2 ರಿಂದ 3 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಿ. ಟೀ ಅದರ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಉರಿಯನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಪ್ ಅಥವಾ ಗಾಜಿನೊಳಗೆ ಸೋಸಿ.
ಈ ರೀತಿ ಟೀ ತಯಾರಿಸುವುದರಿಂದ ಅದರ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ಈ ವಿಧಾನವು ಟೀ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
