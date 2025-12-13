52ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರ ಈ ಪರಿಯಾದ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರ ಶಿಸ್ತು, ಸರಳ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ. ವಯಸ್ಸು ಕೇವಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಐಶ್ವರ್ಯಾ, ಇಂದಿನ ಯುವತಿಯರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ..
52ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ 25ರ ತರುಣಿಯಂತೆ ಕಾಣುವ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ!
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ನೀಲಿ ಕಂಗಳ ಸುಂದರಿ, ಕರಾವಳಿ ಬೆಡಗಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ (Aishwarya Rai) ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣಿಸಲು ಪದಗಳೇ ಸಾಲದು. 1994ರಲ್ಲಿ 'ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ' ಕಿರೀಟವನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಅವರು ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 'ದೇವದಾಸ್', 'ಜೋಧಾ ಅಕ್ಬರ್' ಅಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ರತಿಮ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರನ್ನಾಗಿಸಿದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರಿಗೆ ಈಗ 52 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಎಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ನಂಬುತ್ತಾರೆಯೇ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ.
ಇವರ ಹೊಳೆಯುವ ತ್ವಚೆಯ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ರಹಸ್ಯವೇನು ಗೊತ್ತಾ?
ಐದು ದಶಕಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದರೂ, ಮಗಳ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಮುಖದ ಕಾಂತಿ ಇಂದಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅರೇ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಬ್ಯುಸಿ ಇರುವ, ಸದಾ ಮೇಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಟಿಯ ತ್ವಚೆ ಇಷ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೂ ಹೇಗೆ? ಇವರು ಯಾವ ದುಬಾರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಡುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ, ಸ್ವತಃ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಅವರ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಮತ್ತು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಪಾಲಿಸಬಹುದಾದಂತಹದ್ದು!
ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 5:30ಕ್ಕೆ ದಿನ ಆರಂಭ!
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರ ದಿನಚರಿ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗಿಂತ ತುಂಬಾನೇ ಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬಿಡುವಿಲ್ಲದಂತಹುದು. ಹಾರ್ಪರ್ಸ್ ಬಜಾರ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ನನ್ನ ದಿನವು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:30ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ, ನಾವು ದಿನವಿಡೀ ಅನೇಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನಂತೂ ನನ್ನ 24 ಗಂಟೆಗಳ ದಿನದಲ್ಲಿ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ," ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್, ಮಗಳು ಆರಾಧ್ಯಳ ಆರೈಕೆ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾರಂಭಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆರೈಕೆಗೆ ಸಮಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ದುಬಾರಿ ಕ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲ, 'ನೀರು' ಮತ್ತು 'ಸ್ವಚ್ಛತೆ'ಯೇ ಮಂತ್ರ!
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರ ಹೊಳೆಯುವ ಚರ್ಮದ ರಹಸ್ಯ ಯಾವುದಾದರೂ ದುಬಾರಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಕ್ರೀಮ್ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸೌಂದರ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇರುವ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ 'ಹೈಡ್ರೇಶನ್' (ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂಶ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು) ಮತ್ತು 'ಸ್ವಚ್ಛತೆ'.
"ನಾವು ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ಓಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಅತೀ ಮುಖ್ಯವಾದುದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುವುದು. ನೀವು ಒಳಗಿನಿಂದ ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೊರಗಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ತಾನಾಗಿಯೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ತ್ವಚೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮುಖ್ಯ.
ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸಿಂಗ್ ಮರೆಯುವಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲ!
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ತಮ್ಮ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಅದು 'ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸಿಂಗ್'. "ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸಿಂಗ್ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾನು ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ದಿನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದಿನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಹಚ್ಚುವುದು ನನಗೆ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ," ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, 52ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರ ಈ ಪರಿಯಾದ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರ ಶಿಸ್ತು, ಸರಳ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ. ವಯಸ್ಸು ಕೇವಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಐಶ್ವರ್ಯಾ, ಇಂದಿನ ಯುವತಿಯರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೂ ಅವರಂತೆ ಹೊಳೆಯುವ ತ್ವಚೆ ಪಡೆಯಲು ಇಂದೇ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ತ್ವಚೆಯ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ!