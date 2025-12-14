ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲಿನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿಡಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿಪ್ಸ್
Jaggery storage tips: ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಈ ಸೀಸನ್ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕಷ್ಟೇ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದೇವೆ.
ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ಶೀತದಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿಡುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಬಳಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ಈ ಸೀಸನ್ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕಷ್ಟೇ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದೇವೆ.
ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬಿ ಬಳಸಿ
ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಬೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬಿ ಅಥವಾ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಗಾಜು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ.
ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಳಸಿ
ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿಡಲು, ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವಾಂಶದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಲು, ನೀವು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಬ್ರೆಡ್ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಶುದ್ಧ ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಬೆಲ್ಲದ ಜೊತೆಗೆ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು. ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬ್ರೆಡ್ ಅಥವಾ ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಮ್ಮ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ತೇವವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ
ನೀವು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಅಥವಾ ಉಂಡೆಗಳಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ವಿಧಾನವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಮೊದಲು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಸುತ್ತಬಹುದು. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ನೀವು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.
ಬೆಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಬೆಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸಲು ಅದನ್ನು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ 10-15 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಇರಿಸಿ. ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಹಬೆಯಾಡುವ ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ. ಬೆಲ್ಲ ಕರಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ. ಅದನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಬಳಸಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
