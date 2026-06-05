ಇದನ್ನ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ.. ಮುಚ್ಚಳ ಹಾರಿಹೋಗಲ್ಲ, ಗ್ರೇವಿಯ ರುಚಿ-ಬಣ್ಣವೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ!
How to blend hot liquids safely: ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಗ್ರೇವಿ ಅಥವಾ ಸೂಪ್ ರುಬ್ಬುವಾಗ ಮುಚ್ಚಳ ಹಠಾತ್ ಆಗಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ? ಹೌದಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಅಥವಾ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ಪದಾರ್ಥ ಸಿಡಿಯಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಅಡುಗೆಮನೆ ಗಲೀಜಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ಸುಲಭವಾದ ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.
ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಅಪಘಾತ
ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಅಪಘಾತ
ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವಸರವೇ, ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಗ ಬೇಗನೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಗ್ರೇವಿ, ಸೂಪ್ ಮಾಡಲು ಟೊಮೆಟೊ-ಈರುಳ್ಳಿ ಮಸಾಲೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಬಿಸಿ ಪದಾರ್ಥವನ್ನಾದರೂ ತಕ್ಷಣವೇ ರುಬ್ಬಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಮಿಕ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬುವಾಗ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ದೊಡ್ಡ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಮಾಸ್ಟರ್ಶೆಫ್ ಪಂಕಜ್ ಭದೌರಿಯಾ ಟ್ರಿಕ್ಸ್
ಮಾಸ್ಟರ್ಶೆಫ್ ಪಂಕಜ್ ಭದೌರಿಯಾ ಟ್ರಿಕ್ಸ್
ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಬಿಸಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ದ್ರವವನ್ನು (ಲಿಕಿಡ್) ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹಠಾತ್ ಆಗಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಮುಚ್ಚಳವು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ಹನಿಗಳು ಹೊರಗೆ ಚಿಮ್ಮಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಇಡೀ ಅಡುಗೆಮನೆ ಗಲೀಜಾಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕೈ ಮತ್ತು ಮುಖ ಸುಟ್ಟುಹೋಗುವ ಅಪಾಯವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಚಾವ್ ಆಗಲು ಬಯಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನು ಗಲೀಜು ಮಾಡದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಸಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ರುಬ್ಬಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಾಸ್ಟರ್ಶೆಫ್ ಪಂಕಜ್ ಭದೌರಿಯಾ ಅವರು ತಿಳಿಸಿರುವ ಒಂದು ಸುಲಭವಾದ ಕಿಚನ್ ಟ್ರಿಕ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ಟ್ರಿಕ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುಡುವುದರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಗ್ರೇವಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಮೂತ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಮಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಬಣ್ಣವನ್ನೂ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಿಕ್ಸರ್ ಮುಚ್ಚಳ ಏಕೆ ಹಾರಿಹೋಗುತ್ತದೆ?
ಮಿಕ್ಸರ್ ಮುಚ್ಚಳ ಏಕೆ ಹಾರಿಹೋಗುತ್ತದೆ?
ಮಾಸ್ಟರ್ಶೆಫ್ ಪಂಕಜ್ ಭದೌರಿಯಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾದ ಗ್ರೇವಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಬಿಸಿ ದ್ರವವನ್ನು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅದರ ಒಳಗಿರುವ ಹಬೆಯು (ಆವಿ) ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ ಒಳಗಡೆ ತೀವ್ರವಾದ ಒತ್ತಡ (ಪ್ರೆಶರ್) ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಲವು ಬಾರಿ ಮುಚ್ಚಳವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಹಾರಿಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಸಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗರೂಕತೆ ವಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಮಾಸ್ಟರ್ಶೆಫ್ ಅವರ ಆ ಸುಲಭ ಟ್ರಿಕ್ ಏನು?
ಮಾಸ್ಟರ್ಶೆಫ್ ಅವರ ಆ ಸುಲಭ ಟ್ರಿಕ್ ಏನು?
ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಚಾವಾಗಲು ಮಾಸ್ಟರ್ಶೆಫ್ ಪಂಕಜ್ ಅವರು ಒಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ; ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ಗೆ ಬಿಸಿ ಗ್ರೇವಿಯನ್ನು ಹಾಕುವ ಮುನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ (ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ತುಂಡುಗಳನ್ನು) ಹಾಕಿ. ಇದರ ನಂತರ ಬಿಸಿ ಗ್ರೇವಿಯನ್ನು ರುಬ್ಬಿ. ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಗ್ರೇವಿಯ ತಾಪಮಾನವನ್ನು (ಟೆಂಪರೇಚರ್) ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜಾರ್ ಒಳಗಡೆ ಉಂಟಾಗುವ ಒತ್ತಡವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಗ್ರೇವಿಯ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣವೂ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತೆ
ಗ್ರೇವಿಯ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣವೂ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತೆ
ಈ ಟ್ರಿಕ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಗ್ರೇವಿಯು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶೆಫ್ ಪಂಕಜ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅದರ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣವು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ನೆನಪಿರಲಿ
ನೆನಪಿರಲಿ
ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಗಡಿಬಿಡಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹ, ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಬೇಕು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಮಿಕ್ಸರ್ ಮುಚ್ಚಳವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೇವಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮಾಸ್ಟರ್ಶೆಫ್ ಪಂಕಜ್ ಭದೌರಿಯಾ ಅವರ ಈ ಸುಲಭ ಟ್ರಿಕ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಬಹುದು.
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