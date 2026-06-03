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ಮೆತ್ತಗಾಗುತ್ತಿದೆಯಾ?

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಹಪ್ಪಳದಂತೆ ಮೆತ್ತಗಾಗುತ್ತಿದೆಯಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟ್ರಿಕ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ!

food Jun 03 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:youtube
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ಇದೇ ಆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಪದಾರ್ಥ

ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಬ್ಬಿರಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಅವರು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಜೊತೆ ಸೂಜಿ ರವೆಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

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ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಬಲೂನ್‌ನಂತೆ ಇರುತ್ತೆ

ರವೆ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಪೂರಿಯ ಒಳಗೆ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಪೂರಿ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೆಗೆದ ನಂತರವೂ ಮೆತ್ತಗಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

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ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಹೀರಲು ಸಹಾಯ

ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ರವೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಪೂರಿ ಕರೆಯುವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು.

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ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಬೇಡಿ!

ಒಂದು ಕೆಜಿ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ 3-4 ಸ್ಪೂನ್ ರವೆ ಸಾಕು. ರವೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಪೂರಿಗಳು ಮೃದುವಾಗುವ ಬದಲು ವಡೆಯಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ.

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ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಯ ಮ್ಯಾಜಿಕ್!

ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸಿದ ಬಳಿಕ 15-20 ನಿಮಿಷ ತೇವವಿರುವ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಡಿ. ಇದು ರವೆಯು ಹಿಟ್ಟಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

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ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಲಿ

ಪೂರಿ ಬೇಯಿಸುವ ಮುನ್ನ ಎಣ್ಣೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಬೇಕು. ಆಗಲೇ ಪೂರಿಗಳು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಲೂನ್‌ನಂತೆ ಉಬ್ಬಿ ಬರುತ್ತವೆ.

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