ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಡಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ, ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತಿಲ್ವಾ? ಈ 8 ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Crispy Fish Fry Tips: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡುವುದು ನೋಡಲು ಸುಲಭ ಎನಿಸಿದರೂ, ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಮೀನು ಹಂಚಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಮಗುಚುವಾಗ ತುಂಡಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೆಲವು ಸರಳ ಸೂತ್ರಗಳು.
ಸರಿಯಾದ ಮೀನಿನ ಆಯ್ಕೆ
ಫಿಶ್ ಫ್ರೈಗೆ ಮೊದಲ ಮೆಟ್ಟಿಲೇ ಸರಿಯಾದ ಮೀನನ್ನು ಆರಿಸುವುದು. ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾದ ಮೀನುಗಳು ಬೇಗನೆ ತುಂಡಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಫ್ರೈ ಮಾಡಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮಾಂಸವಿರುವ ಸುರಮಾಯಿ (ಅಂಜಲ್), ರೋಹು, ಕಟ್ಲಾ ಅಥವಾ ಪಾಮ್ಫ್ರೆಟ್ನಂತಹ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ.
ಕತ್ತರಿಸುವ ವಿಧಾನ
ಮೀನಿನ ತುಂಡುಗಳು ತುಂಬಾ ತೆಳುವಾಗಿದ್ದರೆ ಬೇಗನೆ ತುಂಡಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು 1 ರಿಂದ 1.5 ಇಂಚು ದಪ್ಪವಾಗಿರುವಂತೆ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಎಲ್ಲಾ ತುಂಡುಗಳು ಒಂದೇ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸಮನಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತವೆ.
ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ
ಮೀನನ್ನು ತೊಳೆದ ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರಿರಬಾರದು. ನೀರಿದ್ದರೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಸಿಡಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೀನು ಮೆತ್ತಗಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಿಚನ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಬಳಸಿ ಮೀನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಮಸಾಲೆ ಹಚ್ಚುವ ಮುನ್ನ 20 ನಿಮಿಷ ಗಾಳಿಗೆ ಇಡಿ.
ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್
ಅರಿಶಿನ, ಅಚ್ಚಖಾರ ಪುಡಿ, ಶುಂಠಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಲಿಂಬೆ ರಸದೊಂದಿಗೆ ಮಸಾಲೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ. ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಅತಿಯಾದ ಸಮಯ ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಮೀನಿನಿಂದ ನೀರು ಬಿಡಲು ಆರಂಭವಾಗಬಹುದು.
ಗರಿಗರಿಯಾದ ಕೋಟಿಂಗ್
ಮೀನು ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಬರಲು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು, ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ರವೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ. ರವೆ (Rava Fry) ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಹೊರಪದರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ಸರಿಯಾದ ಹಂಚಿನ ಆಯ್ಕೆ
ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಲು ಕಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ (ಕಬ್ಬಿಣದ) ಹಂಚು ಅತ್ಯುತ್ತಮ. ಇದು ಶಾಖವನ್ನು ಸಮವಾಗಿ ಹಂಚುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೀನು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸ್ಟೀಲ್ ಅಥವಾ ನಾನ್-ಸ್ಟಿಕ್ ಹಂಚುಗಳನ್ನೂ ಬಳಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಹಂಚು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿರಲಿ.
ಎಣ್ಣೆಯ ತಾಪಮಾನ
ಎಣ್ಣೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಯದಿದ್ದರೆ ಮೀನು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಹೀರಲಿವೆ. ಎಣ್ಣೆ ಮಿತಿಮೀರಿ ಕಾಯ್ದಿದ್ದರೆ ಮೀನು ಹೊರಗಡೆ ಸೀದುಹೋಗಿ ಒಳಗಡೆ ಹಸಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ ನಂತರವೇ ಮೀನು ಹಾಕಿ.
ಮಗುಚುವಾಗ ಜಾಗರೂಕತೆ
ಮೀನು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೌಟಿನಿಂದ ತಿರುಗಿಸಬೇಡಿ. 2-3 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ಬದಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಲಿ. ಅಂಚುಗಳು ಹೊಂಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಗುಚಿ ಹಾಕಿ. ಪದೇ ಪದೇ ಮಗುಚುವುದರಿಂದ ಮೀನು ತುಂಡಾಗುತ್ತದೆ.
