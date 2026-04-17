ಚಪಾತಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಒಣಗಿ ಹೋದಂತಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ. ಆದರೆ ಹತ್ತಿಯಂತಹ ಮೃದುವಾದ ಚಪಾತಿ ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ಕಿಚನ್ ಟ್ರಿಕ್.
ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸುವಾಗ ಕೇವಲ ನೀರನ್ನು ಬಳಸುವ ಬದಲು, ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಸರನ್ನು ಬೆರೆಸುವುದರಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಬಹುದು.
ಮೊಸರು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಚಪಾತಿ ಮೃದುವಾಗಿ ಬರುವುದಲ್ಲದೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತವೆ.
ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಲಘುವಾದ ಹುಳಿ ಅಂಶವು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಚಪಾತಿ ಲಟ್ಟಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೊಸರು ಬೆರೆಸಿದ ಹಿಟ್ಟಿನ ಚಪಾತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಪಾತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಇವು ತಿನ್ನಲು ಸ್ವಾದಿಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.ಇದಕ್ಕೆ 1 ರಿಂದ 2 ಚಮಚ ಮೊಸರು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ.
ಮೊಸರು ಅತಿಯಾಗಬಾರದು. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೊಸರು ಹಾಕಿದರೆ ಹಿಟ್ಟು ಜಿಗುಟಾಗಬಹುದು. ಈ ಸರಳ ವಿಧಾನ ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಹತ್ತಿಯಂತೆ ಮೃದುವಾದ ಮತ್ತು ಉಬ್ಬಿದ ಚಪಾತಿ ಸವಿಯಬಹುದು!
