ಯಾವ ರೀತಿಯ ತವಾ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು?

ದೋಸೆ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾಗಿ, ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಹಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಲದು, ನಾವು ಬಳಸುವ ಹಂಚು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ.  

food Apr 17 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:instagram
ಕಬ್ಬಿಣದ ಹಂಚಿನ ತವಾ (Cast Iron Tawa)

ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಶಾಖ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚುತ್ತದೆ. ದೋಸೆಗಳು ಕೆಂಪಗೆ, ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಬಳಸಿದಷ್ಟೂ ನಾನ್-ಸ್ಟಿಕ್ ನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ.  

ನಾನ್-ಸ್ಟಿಕ್ ತವಾ (Non-Stick Tawa)

ಹೊಸದಾಗಿ ದೋಸೆ ಹಾಕಲು ಕಲಿಯುವವರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಇದಕ್ಕೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಸಾಕು ಮತ್ತು ದೋಸೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ತೊಳೆಯುವಾಗ ಗೀರುಗಳು ಬೀಳದಂತೆ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. 

ಹಾರ್ಡ್ ಅನೋಡೈಸ್ಡ್ ತವಾ (Hard Anodized Tawa)

ಇದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೇಗನೆ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ದೋಸೆ ಹಾಕುವುದು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.    

ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ತವಾ (Carbon Steel Tawa)

ವೃತ್ತಿಪರ ಅಡುಗೆಯವರು ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ತೂಕದಲ್ಲಿ ಹಗುರವಾಗಿದ್ದರೂ ಕಬ್ಬಿಣದ ಹಂಚಿನಂತೆಯೇ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು

ದೋಸೆ ಹಾಕುವಾಗ ಹಂಚು ಅತಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿರಬಾರದು. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸಿ ಉಷ್ಣತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹರಡಬೇಕು. ಹಂಚನ್ನು ತೊಳೆದ ನಂತರ ತೇವಾಂಶವಿಲ್ಲದಂತೆ ಒಣಗಿಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಸವರಿ ಇಟ್ಟರೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯಲ್ಲ. 

ಕಬ್ಬಿಣದ ಹಂಚಿನ ಬಳಕೆ

ನೀವು ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ರುಚಿಯನ್ನು ಬಯಸುವುದಾದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಹಂಚನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಬಳಕೆ ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನ್-ಸ್ಟಿಕ್ ಹಂಚನ್ನು ಬಳಸಿ.

