Coconut Chutney Recipe: ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚಟ್ನಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಕಾಲದ ಸೀಕ್ರೆಟ್. ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ಈ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರದ ರುಚಿಯನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಇಡ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗರಿಗರಿಯಾದ ದೋಸೆ ಪ್ಲೇಟಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆ ಮಜಾವೇ ಬೇರೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಅಸಲಿ ರುಚಿ ನೀಡುವುದು ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಚಟ್ನಿ! ಅನೇಕರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿದರೂ ಹೋಟೆಲ್ ರುಚಿ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೇಸರ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯ ಕಾಲದ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಸವಿಯುತ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ಈ ಚಟ್ನಿ ಒಮ್ಮೆ ರುಚಿ ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಪದೇ ಪದೇ ಇದನ್ನೇ ಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತೀರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಚಟ್ನಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಕಂಪು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆಂದು ನೋಡೋಣ.

ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು

ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚೂರುಗಳು - 1 ಕಪ್
ಹುರಿಗಡಲೆ (ಪುಟಾಣಿ) - ಅರ್ಧ ಕಪ್
ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 5 ರಿಂದ 6 (ನಿಮ್ಮ ಖಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ)
ಶುಂಠಿ - 1 ಇಂಚು
ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು - ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಸಳು
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳು - 3
ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
ಎಣ್ಣೆ - 2 ಚಮಚ
ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ - ಅರ್ಧ ಚಮಚ
ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 2
ಕರಿಬೇವು - ಎರಡು ಎಸಳು
ಇಂಗು - ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ

ಮೊದಲು ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಚೂರುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮೇಲಿರುವ ಕಪ್ಪು ಪದರವನ್ನು ತೆಗೆದರೆ ಚಟ್ನಿ ಅಚ್ಚ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಈಗ ಸ್ಟೌವ್ ಹಚ್ಚಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ. ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ ಮೇಲೆ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ನಡುವೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯುವುದರಿಂದ ಚಟ್ನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಮಳ ಬರುತ್ತದೆ. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹುರಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡಿ.

ಈಗ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚೂರುಗಳು, ಹುರಿಗಡಲೆ, ಹುರಿದ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಹಾಕಿ. ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಅತಿಯಾಗಿ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿದರೆ ರುಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಮೊದಲು ನೀರು ಹಾಕದೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ನೀರು ಸೇರಿಸುತ್ತಾ ಮೆತ್ತಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ಚಟ್ನಿ ತೀರಾ ತೆಳ್ಳಗೂ ಇರಬಾರದು, ತೀರಾ ಗಟ್ಟಿಯೂ ಇರಬಾರದು, ಹದವಾಗಿದ್ದರೆ ಇಡ್ಲಿ-ದೋಸೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಈ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಗ್ಗರಣೆ

ಅದೇ ಪ್ಯಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ, ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವು ಹಾಕಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಇಂಗು ಹಾಕಿದರೆ ಅದರ ಸುಗಂಧ ಇಡೀ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನು ಚಟ್ನಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ರುಚಿಕರವಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ!

ಒಗ್ಗರಣೆಯ ಟಿಪ್ಸ್

ಇಂಗಿನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್: ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಇಂಗು (Asafoetida) ಹಾಕುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಇದು ಚಟ್ನಿಗೆ ಆ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಮನೆಯ ಚಟ್ನಿಯ ಪರಿಮಳವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕರಿಬೇವು: ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕುವಾಗ ಕರಿಬೇವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಗರಿಗರಿಯಾಗಲಿ, ಆಗಲೇ ಅದರ ರುಚಿ ಚಟ್ನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಳಿಯುವುದು.
ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ: ಇನ್ನೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರುಚಿ ಬೇಕೆಂದರೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನೇ ಬಳಸಿ ನೋಡಿ!