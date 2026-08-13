Ash Gourd Halwa recipe: ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಹಲ್ವಾ ಎಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ? ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಸವಿಯುವ ಆ ಘಮಘಮಿಸುವ 'ಕಾಶಿ ಹಲ್ವಾ'ವನ್ನು ಈಗ ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಅದರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸಿಹಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬೂದುಗುಂಬಳಕಾಯಿ ಹಲ್ವಾ (Ash Gourd Halwa) ಎಂದರೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗುವ ಈ ಕಾಶಿ ಹಲ್ವಾವನ್ನು ಈಗ ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮೂರೇ ಮೂರು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಮೃದುವಾದ, ಹೊಳೆಯುವ ಮತ್ತು ಘಮಘಮಿಸುವ ಈ ಹಲ್ವಾ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
ತುರಿದ ಬೂದುಗುಂಬಳಕಾಯಿ - 3 ಕಪ್
ಸಕ್ಕರೆ - ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಪ್ (3/4 cup)
ತುಪ್ಪ - 3 ದೊಡ್ಡ ಚಮಚ
ಗೋಡಂಬಿ - 2 ಚಮಚ
ದ್ರಾಕ್ಷಿ - 1 ಚಮಚ
ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ - ಕಾಲು ಚಮಚ
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ
ಮೊದಲು ತುರಿದ ಬೂದುಗುಂಬಳಕಾಯಿಯನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿ, ಅದರ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಮೃದುವಾಗುವವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ.
ಕಾಯಿ ಬೆಂದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಸಕ್ಕರೆ ಕರಗಿ ಮಿಶ್ರಣವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಕೈಯಾಡಿಸುತ್ತಿರಿ.
ಮಿಶ್ರಣವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗತೊಡಗಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಾ ಬೇಯಿಸಿ. ಹಲ್ವಾ ಹೊಳಪು ಪಡೆದು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಬಿಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹುರಿದ ಗೋಡಂಬಿ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ.
ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ (Pro-Tip)
ಹಲ್ವಾ ಮಾಡುವಾಗ ಅವಸರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ (Low flame) ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೇಯಿಸುವುದೇ ಇದರ ಅದ್ಭುತ ರುಚಿ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸದ ರಹಸ್ಯ!
ಬೆಲ್ಲದ ಪುಡಿ ಬಳಸ್ಬೋದಾ?
ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಸಕ್ಕರೆ ಬಳಸಲು ಇಷ್ಟಪಡದಿದ್ದರೆ, ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬೆಲ್ಲದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಬೆಲ್ಲ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಹಲ್ವಾದ ಬಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ.
ಹಲ್ವಾ ಮಾಡುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು
ನೀರಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ
ಬೂದುಗುಂಬಳಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂಶ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ತುರಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಅಥವಾ ತೆಳುವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಡಿ ನೀರು ತೆಗೆದರೆ, ಹಲ್ವಾ ಬೇಗನೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀರು ಆರಲು ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಹಿಂಡಿದ ನೀರನ್ನು ಚೆಲ್ಲಬೇಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿಯಬಹುದು, ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭದ ತರಹ ಬೇಕೆ?
ಮದುವೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ 'ಕಾಶಿ ಹಲ್ವಾ'ದ ಪರಿಮಳ ಬೇಕೆಂದರೆ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಪಚ್ಚ ಕರ್ಪೂರ (Edible Camphor) ಸೇರಿಸಿ. ಇದು ಹಲ್ವಾಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮದುವೆ ಮನೆಯ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರ
ಬೂದುಗುಂಬಳಕಾಯಿ ತುರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂದ ನಂತರವೇ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾಯಿ ಬೇಯುವ ಮೊದಲೇ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿದರೆ, ಕಾಯಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯದೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯಬಹುದು.
ತುಪ್ಪದ ಅಳತೆ
ಹಲ್ವಾ ಪಾತ್ರೆಯ ಬದಿಗಳನ್ನು ಬಿಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಹಲ್ವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮೃದುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ (Glossy) ಇರುತ್ತದೆ.
ಬೆಲ್ಲ ಬಳಸುವಾಗ
ನೀವು ಸಕ್ಕರೆ ಬದಲು ಬೆಲ್ಲ ಬಳಸುವುದಾದರೆ, ಸಾವಯವ ಬೆಲ್ಲ (Organic Jaggery) ಬಳಸಿ. ಇದು ಹಲ್ವಾಕ್ಕೆ ಗಾಢವಾದ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.