ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಗೊಂದಲವೇ? ಪ್ರತಿದಿನ ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ತಿಂದು ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಗರಿ ಗರಿಯಾದ ರವೆ ದೋಸೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ, ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೃದುವಾಗಿ ಇರುವ ರವೆ ದೋಸೆ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಗೊಂದಲವೇ? ಪ್ರತಿದಿನ ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ತಿಂದು ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಗರಿ ಗರಿಯಾದ ರವೆ ದೋಸೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ, ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೃದುವಾಗಿ ಇರುವ ರವೆ ದೋಸೆ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಕೆಲವೇ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಂದ ರುಚಿಕರವಾದ ರವೆ ದೋಸೆ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಗರಿ ಗರಿಯಾದ ರವೆ ದೋಸೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ.
ರವೆ ದೋಸೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
ಬಾಂಬೆ ರವೆ – 1 ಕಪ್
ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು – ¼ ಕಪ್
ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು – ¼ ಕಪ್
ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಈರುಳ್ಳಿ – ½ ಕಪ್
ತುರಿದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ – ¼ ಕಪ್
ಜೀರಿಗೆ – 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್
ಜಜ್ಜಿದ ಶುಂಠಿ – 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್
ಕರಿಬೇವು – ಸ್ವಲ್ಪ
ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ – 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು – ಸ್ವಲ್ಪ
ಉಪ್ಪು – ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
ನೀರು – ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು
ಎಣ್ಣೆ – ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು
ರವೆ ದೋಸೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
ಮೊದಲು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆ ರವೆ, ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಈರುಳ್ಳಿ, ತುರಿದ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಜೀರಿಗೆ, ಜಜ್ಜಿದ ಶುಂಠಿ, ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕರಿಬೇವು ಹಾಗೂ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ನಂತರ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸುತ್ತಾ ತೆಳುವಾದ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದಕ್ಕೆ ಕಲಸಿ. ರವೆ ದೋಸೆ ಗರಿಗರಿಯಾಗಲು ಹಿಟ್ಟು ದಪ್ಪವಾಗಿರಬಾರದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳುವಾಗಿರುವಂತೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸುಮಾರು 15–20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ದೋಸೆ ಹೊಯ್ಯುವ ವಿಧಾನ
ಈಗ ಕಬ್ಬಿಣದ ತವಾ ಅಥವಾ ನಾನ್ಸ್ಟಿಕ್ ತವಾವನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ತವಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಸವರಿ. ಇದೀಗ ಒಂದು ಸೌಟಿನಷ್ಟು ತೆಳುವಾದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತವೆಯ ಮೇಲೆ ಮೇಲಿನಿಂದ ಸುರಿಯಿರಿ. ರವೆ ದೋಸೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೋಸೆಯಂತೆ ಸೌಟಿನಿಂದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹರಡಬಾರದು. ದೋಸೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ. ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ದೋಸೆ ಬೇಯಲು ಬಿಡಿ. ಕೆಳಭಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ದೋಸೆ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಬಳಿಕ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ರವೆ ದೋಸೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ಇದೇ ರೀತಿ ಉಳಿದ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದಲೂ ದೋಸೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಗರಿಗರಿಯಾದ ರವೆ ದೋಸೆಯ ಸೀಕ್ರೆಟ್
ರವೆ ದೋಸೆ ಗರಿ ಗರಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕೆಂದರೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹಿಟ್ಟು ದಪ್ಪವಾಗಿದ್ದರೆ ದೋಸೆ ಗರಿಗರಿಯಾಗದೆ ದಪ್ಪವಾಗಿ ಬರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ತೆಳುವಾದ ಹಿಟ್ಟು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ತವಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರವೇ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ. ಪ್ರತಿ ದೋಸೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಕಲಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ರವೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಪಾತ್ರೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಗರಿ ಗರಿಯಾದ ರವೆ ದೋಸೆಯನ್ನು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ಸಾಂಬಾರ್ ಜೊತೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಸವಿಯಬಹುದು. ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಂಜೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೂ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.