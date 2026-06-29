ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ವಿಷ: ದಿನನಿತ್ಯ ನೀವು ಮಾಡುವ ಈ ನಾಲ್ಕು ತಪ್ಪು ಎಂದಾದ್ರೂ ಗಮನಿಸಿರುವಿರಾ
ಹೊರಗಿನ ಆಹಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಡುಗೆಮನೆಯೇ ಆಹಾರ ವಿಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದ ತರಕಾರಿ ಹೆಚ್ಚುವ ಮಣೆ, ಲಟ್ಟಣಿಗೆ, ಸಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಾಂಜ್ಗಳು ಫಂಗಸ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ತಾಣವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷ
ಆಹಾರ ವಿಷ ಅಥವಾ ಸೋಂಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊರಗೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಮೂಲ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರಬಹುದು. ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದ ಅಡುಗೆಮನೆಯು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಕೊಳಕು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಏನು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ತರಕಾರಿ ಹೆಚ್ಚುವ ಮಣೆ
ಚಾಪಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ತರಕಾರಿ ಹೆಚ್ಚುವ ಮಣೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮರದ ಹಲಗೆ ಒದ್ದೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಣಗದಿದ್ದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫಂಗಸ್ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಳಿಯಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದೆ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದರೆ, ಫಂಗಸ್ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು, ಇದು ಆಹಾರ ವಿಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ಬಿಸಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ದ್ರವದಿಂದ ಕತ್ತರಿಸುವ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿದ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ.
ಮರದ ಲಟ್ಟಣಿಗೆ
ಮರದ ಲಟ್ಟಣಗೆ, ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅನುಚಿತ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಒದ್ದೆಯಾದ ಹಿಟ್ಟು ಕೊಳೆಯಬಹುದು. ಅಚ್ಚು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬ್ರೆಡ್ ಮೂಲಕ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಬಳಕೆಯ ನಂತರ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಸೋಪಿನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಅದನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ.
ಅಡುಗೆ ಬೇಸಿನ್
ಸಣ್ಣ ಆಹಾರ ಕಣಗಳು, ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶವು ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಸಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಸಂಗ್ರಹಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯ ಸ್ಥಳವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಸಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ಡ್ರೈನ್ ಅನ್ನು ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.
ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಅಥವಾ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ಬಟ್ಟೆ
ಸ್ಪಾಂಜ್ ಅಥವಾ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ಬಟ್ಟೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒದ್ದೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಆಹಾರ ವಿಷ ಅಥವಾ ಸೋಂಕಿನ ಹರಡುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸ್ಪಾಂಜ್ ಅನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಆವಿಯಾಗಿಸಲು ಅದನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
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