EGG: ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುವುದು ಹೊಟ್ಟೆ.. ಆದ್ರೆ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನಬಹುದಾ? ತಜ್ಞರು ಏನಂತಾರೆ?
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಸೇವನೆ: ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ 'ವರವೋ' ಅಥವಾ 'ಶಾಪವೋ'? ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ!
ಬಿಸಿಲು ಏರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಹಗುರವಾದ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಜಿಮ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಕಾಡುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ—"ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನಬಹುದೇ?"
ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುವಂತೆ ಮೊಟ್ಟೆ (EGG) ತಿಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆಯೇ? ಈ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
1. ಉಷ್ಣತೆಯ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ:
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿಂದರೆ ಮೈ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಪ್ರೋಟೀನ್-ಭರಿತ ಆಹಾರವಾಗಿದ್ದು, ಇವು ಜೀರ್ಣವಾಗುವಾಗ ದೇಹದಲ್ಲಿ 'ಥರ್ಮಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್' (Thermic Effect) ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಂದರೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಲು ದೇಹವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇಹದೊಳಗೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಾಖ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಟ್ಟಾರೆ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಏರಿಸಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಉಂಟುಮಾಡುವಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ನೀಡದು.
2. ಮೊಟ್ಟೆ: ನಿಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ 'ಸೂಪರ್ ಫುಡ್':
ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಆಹಾರವೆಂದರೆ ಅದು ಮೊಟ್ಟೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈ-ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ, ಕಬ್ಬಿಣದಂಶ ಮತ್ತು ಕೋಲಿನ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಸ್ನಾಯುಗಳ ಚೇತರಿಕೆಗೆ (Muscle Recovery) ಮೊಟ್ಟೆಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ. ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಜರ್ನಲ್ನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಿತವಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
3. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ:
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಆದರೆ ತಿನ್ನುವ 'ರೀತಿ' ಮುಖ್ಯ. ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳ ಶೇಖರಣೆ
ಶೇಖರಣೆ: ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಹೊರಗಿನ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಅವು ಕೆಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ: ಅರ್ಧ ಬೆಂದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಗಿಂತ (Half-boiled), ಪೂರ್ತಿ ಬೆಂದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು (Full-boiled) ಬೇಸಿಗೆಗೆ ಉತ್ತಮ. ಇದು ಸಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಸೋಂಕನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ತಡೆಯಲು: ಮೊಟ್ಟೆ ತಿಂದ ನಂತರ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜೀರ್ಣವಾಗಲು ನೀರು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಅಜೀರ್ಣದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ.
4. ಎಷ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಓಕೆ?
ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅತಿಯಾದ ಮಸಾಲೆ ಬಳಸಿ ಮಾಡಿದ ಎಗ್ ಕರ್ರಿ ಬದಲು, ಸರಳವಾದ ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಬೇಸಿಗೆಯ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ.
ಕೊನೆಯ ಮಾತು:
ಬೇಸಿಗೆ ಎಂದರೆ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ, ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಮತ್ತು ಶುಚಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಡಯಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅತಿರೇಕದ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಸದಾ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದಿರಿ!
