ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಿಮನ್ನ ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಈ 'ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡೈಮಂಡ್' ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
Most expensive chicken breed: ನೀವೂ ಚಿಕನ್ ಪ್ರಿಯರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಕೋಳಿಯ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಬಲ್ಲಿರಿ...? 500 ಅಥವಾ 1000 ರೂಪಾಯಿ? ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಕೋಳಿ ತಳಿಯಿದೆ, ಇದರ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಶಾಕ್ ಆಗುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!
ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಕೆಜಿ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದ ಬೆಲೆ 200 ರಿಂದ 300 ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ತಳಿಯಾದರೆ 500 ರಿಂದ 700 ರೂಪಾಯಿ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕೋಳಿ ತಳಿಯಿದೆ, ಅದರ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಸುತ್ತುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ! ಈ ಕೋಳಿಯನ್ನು ಮಾರಿದರೆ ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ.. ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 4 ಐಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ, ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಈ ಅಪರೂಪದ ತಳಿಗೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ.
ಈ ಕೋಳಿಗೆ ಏಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕ್ರೇಜ್?
ಜಾಗತಿಕ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಆ ಕೋಳಿ ತಳಿಯ ಹೆಸರು ‘ಅಯಾಮ್ ಸೆಮಾನಿ’ (Ayam Cemani). ಕೇವಲ ಶ್ರೀಮಂತರು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಸುವ ಈ ಕೋಳಿಗೆ ಏಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕ್ರೇಜ್ ಇದೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಕಪ್ಪು ಅದ್ಭುತ
ಅಯಾಮ್ ಸೆಮಾನಿ ಎಂಬ ಈ ಕೋಳಿ ತಳಿ ಮೂಲತಃ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ್ದು. ಇದರ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಇದು ಮೇಲಿಂದ ಒಳಗಿನವರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಗರಿಗಳು, ಕೊಕ್ಕು, ಕಾಲುಗಳು, ಉಗುರುಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಒಳಗಿರುವ ಮಾಂಸ, ಮೂಳೆಗಳು, ನಾಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಅಂಗಾಂಗಗಳೂ ಸಹ ಕಪ್ಪಗೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದರ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ‘ಫೈಬ್ರೋಮೆಲಾನೋಸಿಸ್’ (Fibromelanosis) ಎಂಬ ತಳಿಶಾಸ್ತ್ರದ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಏಕಿದೆ?
ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶುದ್ಧ ತಳಿಯ ಅಯಾಮ್ ಸೆಮಾನಿ ಕೋಳಿಯ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 2,500 ಡಾಲರ್ನಿಂದ 5,000 ಡಾಲರ್ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷದಿಂದ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ! ಈ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಐಷಾರಾಮಿ 4 ಐಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಈ ಕೋಳಿಗಳು ಬಹಳ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಕುವುದು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ.
ಭಾರತದ ಕಡಕನಾಥ್ ಜೊತೆ ಹೋಲಿಕೆ
ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಇಂತಹದೇ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಕೋಳಿ ತಳಿಯಿದೆ, ಅದೇ ‘ಕಡಕನಾಥ್’. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮೂಲದ ಈ ಕೋಳಿಯ ಮಾಂಸ ಕೂಡ ಕಪ್ಪಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಯಾಮ್ ಸೆಮಾನಿಯಷ್ಟು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡಕನಾಥ್ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚೇ ಇರುತ್ತದೆ (ಕೆಜಿಗೆ 1000 ದಿಂದ 1200 ರೂಪಾಯಿ).
ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ರುಚಿ
ಈ ಕಪ್ಪು ಕೋಳಿಗಳ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಿಕನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶವಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೋಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿಗಳಿವೆಯೆಂದು ಮತ್ತು ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ.
ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ರೈತರಿಗೆ ಲಾಭದ ಹಾದಿ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನೇಕ ರೈತರು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ತಳಿಗಳು ಅಥವಾ ಕಡಕನಾಥ್ ಮತ್ತು ಅಯಾಮ್ ಸೆಮಾನಿಯಂತಹ ತಳಿಗಳತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುವ ರೈತರು ಅಲ್ಪ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಸ್ಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಈ ಕಪ್ಪು ಕೋಳಿ ಕೇವಲ ಹಕ್ಕಿಯಲ್ಲ, ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ 'ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್'!
