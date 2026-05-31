ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮನ್ಸ್ಗೆ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಬಹಳ ಸಹಕಾರಿ.. ಕರಿಬೇವು 6 ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ಕೆಡಲ್ಲ, ಅದೇ ರುಚಿ, ಅದೇ ಪರಿಮಳ
Preserve curry leaves fresh: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಂದ ಕರಿಬೇವು ಎರಡೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ! ಕರಿಬೇವಿನ ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಕೆಡದಂತೆ 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಇಡುವ ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ..
6 ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ಹಸಿರಾಗಿರುತ್ತೆ
ಸಾಂಬಾರ್, ಬೇಳೆ ಸಾರು, ಚಟ್ನಿ.. ಅಡುಗೆ ಯಾವುದಿದ್ದರೂ ಸರಿ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಬೇವು ಒಗ್ಗರಣೆ ಬಿದ್ದರೆ ಬರುವ ಆ ಸುವಾಸನೆಯೇ ಬೇರೆ. ಅಡುಗೆಗೆ ಅದ್ಭುತ ರುಚಿ ನೀಡುವ ಕರಿಬೇವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಂದ ಎರಡೇ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಕಪ್ಪಗಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಕೊಳೆತು ಹೋಗುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನೂ ಕಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕರಿಬೇವನ್ನು 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಹೇಗೆ ಹಸಿರಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ತಾಜಾವಾಗಿರಲು
ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರಿಬೇವಿಗೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಬಿಸಿ ಅನ್ನ, ಸಾಂಬಾರ್, ಬೇಳೆ ಸಾರು, ಚಟ್ನಿ ಹೀಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೇ ಆಗಲಿ ಕರಿಬೇವು ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದರ ಘಮವೇ ಬೇರೆ. ಇದು ಆಹಾರದ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಆದರೆ ಬಿಸಿಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಷ್ಣಾಂಶದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕರಿಬೇವು ಅತಿ ಬೇಗ ಕಪ್ಪಗಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅದು ಬೇಗ ಒಣಗುವುದು ಅಥವಾ ಕೊಳೆಯುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಸುಲಭವಾದ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಕರಿಬೇವಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸುವಾಸನೆ, ರುಚಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಕೆಡದಂತೆ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ತಾಜಾವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಏರ್-ಟೈಟ್ ಡಬ್ಬ - ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ವಿಧಾನ
ಕರಿಬೇವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಲು ಇದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.
ಮೊದಲಿಗೆ ಕರಿಬೇವಿನ ಕಡ್ಡಿಯಿಂದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ಆ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹರಡಿ, ತೇವಾಂಶ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಫ್ಯಾನ್ ಕೆಳಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ.
ಎಲೆಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಒಣಗಿದ ನಂತರ, ಗಾಳಿಯಾಡದ (Air-tight) ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಗಾಜಿನ ಪಾತ್ರೆಯ ತಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಹರಡಿ.
ಅದರ ಮೇಲೆ ಕರಿಬೇವನ್ನು ಹಾಕಿ, ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನೂ ಮತ್ತೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಡಬ್ಬಿಯನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದರೆ ಕರಿಬೇವು ಬಹಳ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ..
ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಏರ್-ಟೈಟ್ ಕಂಟೈನರ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ವಿಧಾನ ಬಳಸಬಹುದು. ಕರಿಬೇವನ್ನು ತೊಳೆದು ಒಣಗಿಸಿದ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ತೆಳುವಾದ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಡಿಲವಾಗಿ ಸುತ್ತಿ. ಹಾಗೆ ಸುತ್ತಿದ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೂಟೆಯನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿನ ತರಕಾರಿ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಈ ಬಟ್ಟೆಯು ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಅವು ಕೊಳೆಯದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ
ಕರಿಬೇವನ್ನು ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಫ್ರೀಜರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ತೇವಾಂಶ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿದ ಕರಿಬೇವು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಜಿಪ್ಲಾಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹಾಕಿ ಜಿಪ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರತೆಗೆದು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕರಿಬೇವಿನ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆ ಕೆಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುರಿದು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ (Working women) ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಬಹಳ ಸಹಕಾರಿ. ಒಂದು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಟೀ ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ, ಕರಿಬೇವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಲಘುವಾಗಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಆ ನಂತರ ಅದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗಾಜಿನ ಸೀಸೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಈ ರೀತಿ ಹುರಿದ ಕರಿಬೇವು ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದಾಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ತಪ್ಪು ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡಬೇಡಿ
ಅನೇಕರು ಕರಿಬೇವು ಬೇಗ ಒಣಗಲಿ ಎಂದು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡಬಾರದು. ಬಿಸಿಲು ತಗುಲಿದರೆ ಕರಿಬೇವಿನಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸುವಾಸನೆ, ರುಚಿ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಆವಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾನ್ ಕೆಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಣಗಿಸಬೇಕು.
