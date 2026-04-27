ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮುದ ನೀಡುವ ಮೊಸರನ್ನ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ರುಚಿಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಕೂಲ್ ಕೂಲ್ ಆಗಿಯೂ ಇರುತ್ತೆ!
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಊಟದ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ 'ಮೊಸರನ್ನ'ಕ್ಕೆ (Curd Rice) ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಏನೇ ತಿಂದರೂ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಸರನ್ನ ತಿನ್ನದಿದ್ದರೆ ಊಟ ಪೂರ್ಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮದು. ಆದರೆ, ರುಚಿ ಹಾಗೂ ಕೂಲ್ ಮೊಸರನ್ನ ಮಾಡಲು ಹಲವರಿಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಊಟದ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ 'ಮೊಸರನ್ನ'ಕ್ಕೆ (Curd Rice) ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಎಷ್ಟೇ ವಿಧದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಥವಾ ಪಲಾವ್ ತಿಂದರೂ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಸರನ್ನ ತಿನ್ನದಿದ್ದರೆ ಊಟ ಪೂರ್ಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಂಪಾಗಿರಿಸಲು ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮೊಸರನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಆಹಾರವಿಲ್ಲ.
ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಅದೇ ಕ್ರೀಮಿ ಹಾಗೂ ರುಚಿಕರವಾದ ಮೊಸರನ್ನವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟಕ್ಕೆ ಅತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗೈಡ್.
ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:
ಅನ್ನ: 1 ಕಪ್ (ಉಳಿದಿರುವ ಅನ್ನವನ್ನೂ ಬಳಸಬಹುದು)
ಮೊಸರು: 1 ಕಪ್ (ತಾಜಾ ಮೊಸರು ಉತ್ತಮ)
ಎಣ್ಣೆ: 1 ಟೇಬಲ್ ಚಮಚ
ಸಾಸಿವೆ: 1 ಟೇಬಲ್ ಚಮಚ
ಕರಿಬೇವು: 1 ಎಸಳು
ಹುರಿದ ಶೇಂಗಾ (ಕಡಲೆಕಾಯಿ): 2 ಟೇಬಲ್ ಚಮಚ
ಉಪ್ಪು: ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
ಒಣ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ: 1
ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ: ಅರ್ಧ ಚಮಚ
ದಾಳಿಂಬೆ ಕಾಳುಗಳು: 2 ಟೇಬಲ್ ಚಮಚ
ಸೌತೆಕಾಯಿ ತುರಿ ಅಥವಾ ಚೂರುಗಳು: ಅರ್ಧ ಕಪ್
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
ಹಂತ 1: ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಮೊಸರಿನ ಮಿಶ್ರಣ
ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಅಗಲವಾದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅನ್ನವು ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾಗಿದ್ದರೆ ಮೊಸರನ್ನ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಮೊಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ (ಕಿವುಚಿ). ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
ಹಂತ 2: ಗಮಗಮಿಸುವ ಒಗ್ಗರಣೆ
ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಾಣಲೆ ಅಥವಾ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಒಲೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕಿ, ಅದು ಸಿಡಿಯಲು ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಕರಿಬೇವು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ. ಇದು ಮೊಸರನ್ನಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸುಗಂಧವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹಂತ 3: ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ
ಈಗ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನು ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಮೊಸರಿನ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಸುರಿಯಿರಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹುರಿದ ಶೇಂಗಾ ಬೀಜಗಳು, ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ದಾಳಿಂಬೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಶೇಂಗಾ ಬೀಜಗಳು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕ್ರಂಚಿ (Crunchy) ಫೀಲ್ ನೀಡಿದರೆ, ಸೌತೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನಂಶವು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರುಚಿ ಮತ್ತು ತಾಜಾತನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹಂತ 4: ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧ!
ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಮ್ಮೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿದರೆ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಶೈಲಿಯ ಮೊಸರನ್ನ ಸಿದ್ಧ. ಇದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಸೇವಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ತಿಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಸ್:
ನಿಮ್ಮ ಮೊಸರು ಹೆಚ್ಚು ಹುಳಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ರುಚಿ ಸಮತೋಲನವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ರುಚಿಗೆ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸಬಹುದು.
ಮೊಸರನ್ನಕ್ಕೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಸಂಡಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಮಜವೇ ಬೇರೆ!
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾದ ಈ ಮೊಸರನ್ನವನ್ನು ಇಂದೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟವನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.