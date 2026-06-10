ಬಿರಿಯಾನಿ ಡೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಯುವಕ; ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ತಂದ ಸಂಕಷ್ಟ!
Gurugram Company Fires Himanshu Jangra ಬಿರಿಯಾನಿ ಕುರಿತ ವೈರಲ್ ಡೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ 22 ವರ್ಷದ ಯುವಕ ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್
ಗುರೂಗ್ರಾಮ್ನ 22 ವರ್ಷದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಡೇಟ್ ಅನುಭವದ ಕುರಿತು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಅದೇ ವಿಡಿಯೋ ಅವನ ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ₹370 ಬಿರಿಯಾನಿ ಮತ್ತು "ಪೈಸಾ ವಸೂಲ್ ಡೇಟ್" ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಈ ವಿವಾದ ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಹಿಮಾಂಶು ಜಾಂಗ್ರಾ
ಹಿಮಾಂಶು ಜಾಂಗ್ರಾ ಎಂಬ ಯುವಕ ತನ್ನ ಡೇಟ್ಗೆ ಖರ್ಚಾದ ₹370 ಬಿರಿಯಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆತ ಡೇಟ್ ಅನುಭವವನ್ನು "ಪೈಸಾ ವಸೂಲ್" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವ ರೀತಿಯ ವಿಷಯ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು. ವಿಡಿಯೋ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದು ವೈರಲ್ ಆಯಿತು.
ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾ
ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ ಹಿಮಾಂಶು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡತೊಡಗಿತು. ಇದರಿಂದ ಕಂಪನಿಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಕೊನೆಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಹಿಮಾಂಶುವನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಆದರೆ ವಿವಾದ ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಹಿಮಾಂಶುವನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಹಲವರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. "ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಒಂದು ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಧರಿಸಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರಿಯೇ?" ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದರು. ಕೆಲವರು ಕಂಪನಿಯ ಬಾಸ್ ವಿರುದ್ಧವೂ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರಭಾವ
ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಯುದ್ಧವೇ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವರ್ಗದವರು "ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರಬೇಕು" ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಗ "ವೈರಲ್ ಆದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನ್ಯಾಯ" ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ₹370 ಬಿರಿಯಾನಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಉದ್ಯೋಗ ನೈತಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರಭಾವದ ಕುರಿತ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
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