ಈ ಸಮಯ ಆನಂದಮಯ
ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಪೂಜೆ, ಧ್ಯಾನ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅನೇಕ ಲಾಭಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಿರುತ್ತೇವೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೇ? ಇದರ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯವೇನು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ. ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ (ಬೆಳಗ್ಗೆ 3:30 - 5:30) ಕೇವಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯವಲ್ಲ, ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವನ್ನು 'ರೀ-ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್' ಮಾಡುವ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಾಲಚಕ್ರ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದ ಕೆಲವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸತ್ಯಗಳು:
1. ಮೆದುಳಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ:
ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಮೆದುಳಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ 'ಪಿನಿಯಲ್ ಗ್ರಂಥಿ' ಅತ್ಯಂತ ಚುರುಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ 'ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ರವಿಸುವ 'ಮೆಲಟೋನಿನ್' ಹಾರ್ಮೋನ್, ಬೇರೆ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ವಯಸ್ಸಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವವರು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಯೌವನದಿಂದ ಕಾಣಲು ಇದೇ ಕಾರಣ.
2. ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯ 'ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ' ಕಂಪನಗಳು:
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂಜಾನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಕಂಪನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಕಂಪನಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ನರಮಂಡಲವನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುವ ಗುಣ ಹೊಂದಿವೆ. ನಾವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ, ಆ ನೀಲಿ ಶಕ್ತಿಯು ನಮ್ಮ 'ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರ'ವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿ, ಒಳಅರಿವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಅನೇಕ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ.
3. ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಬದಲಾವಣೆ:
ಭೂಮಿಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಗೂ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ತಿರುಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸ್ಥಾನದಿಂದಾಗಿ, ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯು ಒಂದು ರೀತಿ 'ಮೃದು' ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು (ಧ್ಯಾನದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ) ಕುಳಿತಾಗ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿರುವ 'ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಶಕ್ತಿ'ಯು ನಮ್ಮ ನೆತ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ, ಮೆದುಳಿನ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
4. 'ವಾಕ್ಸಿದ್ಧಿ'ಯ ಧ್ವನಿ ರಹಸ್ಯ:
ಆ ಮುಂಜಾನೆಯ ನೀರವತೆಯಲ್ಲಿ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಚ್ಚರಿಸುವ ಮಂತ್ರಗಳ 'ಧ್ವನಿ ತರಂಗಗಳು' ಹಾಳಾಗದೆ ಬಹುದೂರ ಸಾಗುತ್ತವೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ 'ಆಕಾಶ ತತ್ವ'ದಲ್ಲಿ (Ether) ನಾವು ಇಡುವ ಮನವಿಗಳು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುವ ಒಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಯೋಚನೆ, ಬೇರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ 100 ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ಸಮ ಎಂದು ರಹಸ್ಯ ಯೋಗ ಗ್ರಂಥಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
5. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಮಹಾದ್ವಾರ:
ಸಿದ್ಧರ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷರ ಸಂಚಾರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ (Astral form) ಸಂಚರಿಸುವಾಗ, ನಾವು ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳ ಹಲವು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿಗಳು 'The 5 AM Club' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಏಳುವುದನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಇದನ್ನೇ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ "ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ" ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀವನ ಕಲೆಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದರು.
ಹುಡುಕಿ ಬಂದ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ನೀವೇ ತಳ್ಳಿದಂತೆ
ಅಲಾರಂ ಬಾರಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮಲಗುವುದು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬಂದ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ನೀವೇ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದಂತೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೂ ಯಾಕೆ ತಡ ಮಾಡ್ತೀರಿ?