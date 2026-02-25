Best Soft Idli Recipe: ಒಂದೇ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್! ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಇಡ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಲ್ಲಿನಂತೆ ಆಗಲ್ಲ
Soft Idli Recipe: ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರವು ದಿನವಿಡೀ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿಡಲು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹಗುರವಾದ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಉತ್ತಮ. ಅಂತಹ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಉಪಾಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಇಡ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು.
ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ
ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರ ಎಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ, ದಿನವಿಡೀ ದೇಹವು ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ, ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭವಾಗುವಂತೆ ಹಗುರವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಭಾರವಾದ ಆಹಾರವು ಜೀರ್ಣವಾಗಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕಾಂಶ ಭರಿತ ಉಪಾಹಾರವು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಗುರವಾದ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾದ ಉಪಾಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಇದು ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಖಾದ್ಯವು ಇಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವುದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯ ಬಳಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಆದರೆ ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರುಚಿಕರವಾದ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾದ ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಬನ್ನಿ, ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು Best Soft Idli Recipe
ಒಂದು ಕಪ್ ತೊಳೆದ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ
ಮೂರು ಕಪ್ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆದ ಅಕ್ಕಿ
ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ
ಪಾತ್ರೆಗೆ (ಅಚ್ಚಿಗೆ) ಹಚ್ಚಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ
ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು
ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀರು
ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ | Fluffy Idli Batter
*ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವ ಮೊದಲು ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಬೇಳೆಯನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 6-7 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ಹಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುದುಗುತ್ತದೆ (ferment) ಮತ್ತು ಇಡ್ಲಿ ಮೃದುವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ.
*ನೆನೆಸಿದ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಬೇಳೆಯ ನೀರನ್ನು ಸೋಸಿಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ. ಮಿಶ್ರಣವು ಹಗುರವಾಗುವವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೀಟ್ ಮಾಡಿ.
*ಇದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಡಾ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿಡಿ (ರುಬ್ಬಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಉಪ್ಪು, ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸುವುದರಿಂದ ಹಿಟ್ಟು ಉಬ್ಬಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ) ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 8 ರಿಂದ 10 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಹಿಟ್ಟು ಉಬ್ಬುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ನೀವು ಇದನ್ನು 2-3 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರವೂ ತಯಾರಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಹಿಟ್ಟು ಉಬ್ಬಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಧಾನ
ಹಿಟ್ಟನ್ನು ರುಬ್ಬಿದ ತಕ್ಷಣ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಅದು ಹುದುಗುವಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು (Fermentation) ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಬ್ಬಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ರುಬ್ಬಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಿಟ್ಟು ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಉಪ್ಪು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಬೆರೆಯುತ್ತದೆ.
ಹಿಟ್ಟು ಹುದುಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಅದರಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುವುದರಿಂದ ಇಡ್ಲಿಯ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ವಾಸಿಸುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿಲಿದ್ದರೆ (ತುಂಬಾ ಶಾಖವಿದ್ದರೆ), ರುಬ್ಬಿದ ತಕ್ಷಣ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದರೆ ಹಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಹುಳಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಿಟ್ಟು ಉಬ್ಬಿದ ನಂತರ (ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು) ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರುಬ್ಬಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸೇರಿಸುವುದು ಮೃದುವಾದ ಇಡ್ಲಿ ಪಡೆಯಲು ಇರುವ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಧಾನ.
ಬೇಯಿಸುವ ವಿಧಾನ
ಈಗ ಇಡ್ಲಿ ಸ್ಟೀಮರ್ ಅಥವಾ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಇಡ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬಂದ ನಂತರವೇ ಅಚ್ಚುಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ.
ಸುಮಾರು 8 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಲು ಬಿಡಿ.
ಇಡ್ಲಿ ಬೆಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ತೆಗೆಯಬೇಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ಚಾಕು ಅಥವಾ ಚಮಚದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಿರಿ.
ಇಡ್ಲಿ ಮುರಿಯದೆ ಅಚ್ಚಿನಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಸಾಂಬಾರ್ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸವಿಯಬಹುದು.
