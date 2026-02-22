Kannada

ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್

ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿಯು ದೋಸೆ, ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಡೆಯಂತಹ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಖಾದ್ಯಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್.

food Feb 22 2026
Author: Ashwini HR Image Credits:stockphoto
Kannada

ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು

1 ಕಪ್ ಕಡಲೆಕಾಯಿ, 2-3 ಹಸಿರುಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ನಿಂಬೆ ರಸ, ಜೀರಿಗೆ, ಉಪ್ಪು, ಎಣ್ಣೆ, ಸಾಸಿವೆ, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ಕರಿಬೇವು ಮತ್ತು ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ.

Image credits: Getty
Kannada

ಹಂತ 1

ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ. ನಂತರ ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಿ ತರಿತರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ

Image credits: Social Media
Kannada

ಹಂತ 2

ಹಸಿರುಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ನಿಂಬೆ ರಸ, ಜೀರಿಗೆ, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿ. ಇದಕ್ಕೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಮಿಶ್ರಣ ಸೇರಿಸಿ.

Image credits: Social Media
Kannada

ಹಂತ 3

ಒಗ್ಗರಣೆಗಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಸಿ ಸಾಸಿವೆ, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕರಿಬೇವು ಮತ್ತು ಇಂಗನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.

Image credits: Social Media
Kannada

ಹಂತ 4

ತಯಾರಾದ ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನು ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡ ಚಟ್ನಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ. ಈಗ ರುಚಿಯಾದ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ.

Image credits: Social Media

Gardening Tips: ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲೇ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆಸೋಕೆ ಅಕ್ಕಿ ನೀರು ಹಾಕಿ

ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫುಡ್ ಸಿಗುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮಖ ಸ್ಥಳಗಳು

ಪನೀರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟನಾ? ಪ್ರತಿದಿನ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!

ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಕುಡೀತೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ!