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- ಅವಲಕ್ಕಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ರಬ್ಬರ್ನಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ಯಾ? ಹೂವಿನಂತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕಿಚನ್ ಟ್ರಿಕ್!
ಅವಲಕ್ಕಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ರಬ್ಬರ್ನಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ಯಾ? ಹೂವಿನಂತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕಿಚನ್ ಟ್ರಿಕ್!
Poha upma tips: ಅವಲಕ್ಕಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡುವಾಗ ಹಲವು ಬಾರಿ ಅದು ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡದೆ, ಕೇವಲ ಐದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೃದುವಾಗಿಸಲು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟ್ರಿಕ್.
ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭ, ತಿನ್ನಲು ರುಚಿ
ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಉಪಾಹಾರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆಯ ತಿಂಡಿಗೆ ಬಹುತೇಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಅವಲಕ್ಕಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಅಥವಾ ಅವಲಕ್ಕಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು. ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭ, ತಿನ್ನಲು ರುಚಿ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸದಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧ.
ಅಡುಗೆ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಟ್ರಿಕ್
ಗಟ್ಟಿ ಅವಲಕ್ಕಿಯಿಂದ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡುವಾಗ ಹಲವು ಬಾರಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಅವಲಕ್ಕಿ ಹೂವಿನಂತೆ ಅರಳುವ ಬದಲು ರಬ್ಬರ್ನಂತೆ ಒಣಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ತಿಂಡಿಯೇ ಹಾಳಾಯಿತೆಂದು ಬೇಸರಗೊಳ್ಳುವ ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ ಅಡುಗೆ ತಜ್ಞರು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಟ್ರಿಕ್ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
2-3 ಚಮಚ ಹಾಲು ಅಥವಾ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು
ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಅವಲಕ್ಕಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸರಳ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ..
ಹಾಲು ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ನೀರು: ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಅವಲಕ್ಕಿಯ ಮೇಲೆ ಕೇವಲ 2-3 ಚಮಚ ಹಾಲು (ಅಥವಾ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು) ಚಿಮುಕಿಸಿ. (ಹಾಲು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ರುಚಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ).
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ
ಹಾಲು ಚಿಮುಕಿಸಿದ ನಂತರ ಚಮಚದಿಂದ ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ತಳದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಲಸಿ.
5 ನಿಮಿಷ ದಮ್ ಕಟ್ಟಿ: ನಂತರ ಬಾಣಲೆಗೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ, ಉರಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ (Low Flame ನಲ್ಲಿ) ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ.
ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಟ್ರಿಕ್?
ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಟ್ರಿಕ್?
ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ಇಡುವುದರಿಂದ, ಹಾಲಿನ ತೇವಾಂಶವು ಹಬೆಯಾಗಿ (Steam) ಮಾರ್ಪಟ್ಟು ಒಣಗಿದ ಅವಲಕ್ಕಿಯ ಒಳಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವಲಕ್ಕಿಯು ಕೇವಲ ಐದೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದು, ಹೂವಿನಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಮೃದುವಾಗಿ (Soft) ಹಾಗೂ ರುಚಿಕರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇನ್ಮುಂದೆ ಅವಲಕ್ಕಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಯಿತು ಎಂದು ಬೇಸರಗೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾದ ಸಾಫ್ಟ್ ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸವಿಯಿರಿ!
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