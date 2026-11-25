Bottle gourd masala puri: ಸೋರೆಕಾಯಿ ತಿನ್ನಲು ಹಠ ಮಾಡುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಗರಿಗರಿಯಾದ ‘ಸೋರೆಕಾಯಿ ಮಸಾಲಾ ಪೂರಿ’ ಮಾಡಿಕೊಡಿ—ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತಟ್ಟೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ!
ಸೋರೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿತಕರವಾದ ಅನೇಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿದ್ದರೂ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರ ನೆಚ್ಚಿನ ತರಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಂತೂ ಸೋರೆಕಾಯಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತಿನ್ನಲು ಹಠ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯದ ಬದಲು, ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರ, ಖಾರ ಮತ್ತು ಗರಿಗರಿಯಾದ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಮಸಾಲಾ ಪೂರಿಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಮುಂದಿನ ಸಲ ಮನೆಯವರೇ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ! ಹೊರಗೆ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ, ಒಳಗೆ ಮೃದುವಾಗಿರುವ ಈ ಪೂರಿಗಳು ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು
ಸೋರೆಕಾಯಿ ತುರಿ
ಹೆಚ್ಚಿದ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
ಶುಂಠಿ ಪೇಸ್ಟ್
ಹೆಚ್ಚಿದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು
3 ಟೇಬಲ್ ಚಮಚ ಬಾಂಬೆ ರವೆ (ಸೂಜಿ ರವೆ)
1 ಟೇಬಲ್ ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ
ಓಂ ಕಾಳು (ಅಜ್ವೈನ್)
ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ಗರಂ ಮಸಾಲಾ
ಚಿಟಿಕೆ ಇಂಗು
ಆಮ್ಚೂರ್ ಪುಡಿ ಅಥವಾ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲಾ
ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು
ಕರಿಯಲು ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ
ಮೊದಲು ಒಂದು ಅಗಲವಾದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು, ಬಾಂಬೆ ರವೆ ಹಾಗೂ 1 ಟೇಬಲ್ ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಬಾಂಬೆ ರವೆ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಪೂರಿಗಳು ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೂ ಮೆತ್ತಗಾಗದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಉಬ್ಬಿ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ತುರಿದ ಸೋರೆಕಾಯಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಶುಂಠಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಣ ಹಿಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ.
ಸೋರೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿಯೇ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ, ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಹಾಕದೆ ಮೊದಲು ಸೋರೆಕಾಯಿ ತುರಿಯಲ್ಲೇ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಹಿಟ್ಟು ತೀರಾ ಒಣ ಎನಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸಿ, ಪೂರಿ ಹಿಟ್ಟಿನಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಾದಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಪೂರಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಲಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಈಗ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಸಿ ಪೂರಿಗಳನ್ನು ಬಿಡಿ. ಜಾಲರಿ ಸೌಟಿನಿಂದ ಹಗುರವಾಗಿ ಒತ್ತುತ್ತಾ ಎರಡೂ ಬದಿ ಹೊಂಬಣ್ಣ ಬಂದು ಗರಿಗರಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಕರಿದು ತೆಗೆದರೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಪೂರಿ ಸಿದ್ಧ! ಈ ರುಚಿಕರ ಮಸಾಲಾ ಪೂರಿಯನ್ನು ತಣ್ಣನೆಯ ಮೊಸರು, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮಸಾಲಾ ಪಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬಡಿಸಿದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿ ಅಥವಾ ಸಂಜೆಯ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೂ ಇದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸೋರೆಕಾಯಿ ಪೂರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಟಿಪ್ಸ್
ಎಳೆಯ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ರುಚಿ ಪರೀಕ್ಷೆ
ಯಾವಾಗಲೂ ಎಳೆಯದಾದ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಬೀಜಗಳಿರುವ ತಾಜಾ ಸೋರೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ. ತುರಿಯುವ ಮುನ್ನ ಸೋರೆಕಾಯಿಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡನ್ನು ತಿಂದು ನೋಡಿ—ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಹಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ (ಕಹಿ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ).
ಸಣ್ಣ ತುರಿಯನ್ನೇ ಬಳಸಿ
ಸೋರೆಕಾಯಿಯನ್ನು ತುರಿಯುವಾಗ ಮಣೆಯ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರದ ಕಡೆಯಿಂದ ನುಣ್ಣಗೆ ತುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ದಪ್ಪದಾಗಿ ತುರಿದರೆ ಪೂರಿ ಲಟ್ಟಿಸುವಾಗ ಅದು ಹರಿದುಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಪೂರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಬ್ಬುವುದಿಲ್ಲ.
ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಪೂರಿ ಮಾಡಿ
ಸೋರೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ನೀರು ಬಿಡಲು ಶುರುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನಾದಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಪೂರಿಗಳನ್ನು ಲಟ್ಟಿಸಿ ಕರಿಯಿರಿ. ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಮೆತ್ತಗಾಗಿ, ಪೂರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿಯುತ್ತವೆ.
ಸರಿಯಾದ ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆಯ ಉಷ್ಣತೆ
ಪೂರಿಯನ್ನು ತೀರಾ ತೆಳುವಾಗಿ ಅಥವಾ ತೀರಾ ದಪ್ಪವಾಗಿ ಲಟ್ಟಿಸಬೇಡಿ. ಮಧ್ಯಮ ದಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ಲಟ್ಟಿಸಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದಿರಬೇಕು (ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉರಿ). ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯದಿದ್ದರೆ ಪೂರಿ ಉಬ್ಬುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರುಚಿಗೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪದಾರ್ಥ
ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸುವಾಗ ಒಂದು ಚಮಚ ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಸ್ತೂರಿ ಮೇತಿಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪುಡಿಮಾಡಿ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಪೂರಿಯ ಪರಿಮಳ ಮತ್ತು ರುಚಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ.