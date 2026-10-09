Soft chapati dough trick: ಬೆಳಗಿನ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವೇ? ಕೈನಿಂದ ಮುಟ್ಟದೆಯೇ, ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಚೂರು ಹಿಟ್ಟು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಕೇವಲ 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡುವ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಹ್ಯಾಕ್ ನಿಮಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಪ್ರತಿದಿನ ಚಪಾತಿ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭ, ಆದರೆ ಹಿಟ್ಟು ನಾದಿ ಕಲಸುವುದು ಮಾತ್ರ ಹಲವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೈ ನೋವು ಇರುವವರು, ಬಾಣಂತಿಯರು ಅಥವಾ ಬೆಳಗಿನ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ನಾದಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೈಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ನೋಯಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಕೇವಲ 45 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ನಲ್ಲೇ ಹತ್ತಿಯಂತೆ ಮೃದುವಾದ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಎಂದರೆ ನೀವು ನಂಬುತ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಆ ಸೂಪರ್ ಕಿಚನ್ ಟ್ರಿಕ್.
ಮಿಕ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸುವ ಸರಳ ವಿಧಾನ
ಅಳತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು – 1 ಕಪ್
ನೀರು – ಅರ್ಧ ಕಪ್ (ಅಥವಾ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು)
ಉಪ್ಪು – ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ – 1 ಚಮಚ
ಹಂತ-ಹಂತವಾದ ವಿಧಾನ (ಕೇವಲ 45 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ)
ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ನೀರು ಹಾಕಿ
ಮೊದಲು ದೊಡ್ಡ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ (Dry/Wet Grinding Jar) 1 ಕಪ್ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು, ಅರ್ಧ ಕಪ್ ನೀರು ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ.
ಮೊದಲ ಸುತ್ತು (15 ಸೆಕೆಂಡು)
ಮಿಕ್ಸಿ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ಕೇವಲ 15 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಕಾಲ ರನ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಮುಚ್ಚಳ ತೆಗೆದು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಚಮಚದಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸಿ.
ಎರಡನೇ ಸುತ್ತು (15-20 ಸೆಕೆಂಡು)
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಿಕ್ಸಿಯನ್ನು 15 ರಿಂದ 20 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ತಿರುಗಿಸಿ. ಈಗ ಹಿಟ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಲಿತು ಉಂಡೆಯಾಗಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ (ಒಟ್ಟು 35 ರಿಂದ 45 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲೇ ಹಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ).
ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟಿಪ್ - ಎಣ್ಣೆ ಬಳಕೆ
ಹಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಇರಲು, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 1 ಚಮಚ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಒಂದೆರಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಟ್ಟು ಜಾರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೃದುವಾಗುತ್ತದೆ.
ತಪ್ಪದೇ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು (Do's & Don'ts)
ಯಾವ ಜಾರ್ ಬಳಸಬೇಕು?
ಸಣ್ಣ ಚಟ್ನಿ ಜಾರ್ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ದೊಡ್ಡ ಜಾರ್ (ಜ್ಯೂಸರ್ ಅಥವಾ ಡ್ರೈ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಜಾರ್) ಅನ್ನೇ ಬಳಸಿ, ಆಗ ಹಿಟ್ಟು ತಿರುಗಾಡಲು ಜಾಗವಿರುತ್ತದೆ.
ಮಿಕ್ಸಿಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಓಡಿಸಬೇಡಿ
1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಓಡಿಸಿದರೆ ಮೋಟಾರ್ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 'ಪಲ್ಸ್' (Pulse/Whip) ಮೋಡ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ತಿರುಗಿಸುವುದು ಬೆಸ್ಟ್.
ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ
ಒಮ್ಮೆಲೇ ಪೂರ್ತಿ ನೀರು ಹಾಕಬೇಡಿ. ಹಿಟ್ಟಿನ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು, ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ನೀರು ಹಾಕಿ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಉಳಿದ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ.
ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ತೊಳೆಯುವ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಿಕ್ (Cleaning Hack)
ಹಿಟ್ಟು ತೆಗೆದ ನಂತರ ಬ್ಲೇಡ್ ಸುತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಕೈಯಿಂದ ತಿಕ್ಕುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜಾರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಮತ್ತು 1 ಹನಿ ಡಿಶ್ವಾಶ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕಿ, ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ತಿರುಗಿಸಿದರೆ ಜಾರ್ ತಾನಾಗಿಯೇ ಫಳಫಳನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತದೆ!
ಚಪಾತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೃದುವಾಗಲು ‘ರೆಸ್ಟಿಂಗ್’ ಟಿಪ್ (Resting Tip)
ಮಿಕ್ಸಿಯಿಂದ ಹಿಟ್ಟು ತೆಗೆದ ನಂತರ ತಕ್ಷಣ ಲಟ್ಟಿಸಬೇಡಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ತಟ್ಟೆ ಮುಚ್ಚಿ 10-15 ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗ್ಲುಟನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ, ಚಪಾತಿ ಹಪ್ಪಳದಂತೆ ಉಬ್ಬಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ಹಿಟ್ಟಿನ ರುಚಿ & ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು (Nutritional Twist)
ಹಿಟ್ಟಿನ ಜೊತೆಗೆ ನೀರು ಹಾಕುವಾಗ ನೀರಿನ ಬದಲಿಗೆ ಹಸಿಬಿಸಿ ಹಾಲು ಬಳಸಿದರೆ ಚಪಾತಿ ದಿನಪೂರ್ತಿ ಹತ್ತಿಯಂತೆ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಂಕಾಳು (ಅಜ್ವೈನ್), ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಅಥವಾ ಪಾಲಕ್ ಪ್ಯೂರಿ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಸಿದರೆ ರುಚಿಕರ ಪರೋಟಾ ಹಿಟ್ಟು ಕೂಡ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಿಟ್ಟು ಕಪ್ಪಾಗದಂತೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ (Storage Tip)
ಉಳಿದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವಾಗ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಸವರಿ, ಏರ್ಟೈಟ್ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಹಿಟ್ಟು ಕಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಪದರ ಒಣಗುವುದಿಲ್ಲ.