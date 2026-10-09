How to make ragi halwa at home: ಸಿಹಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನ್ನಿಸಿದಾಗ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ‘ರಾಗಿ ಹಲ್ವಾ’. ಸಕ್ಕರೆ ಬಳಸದೆ, ಕೇವಲ ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ರಾಗಿ ಹಾಲಿನಿಂದ ತಯಾರಾಗುವ ಈ ಹಲ್ವಾ ರುಚಿಯ ಜೊತೆಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟೇ ಕಡಿಮೆ ತುಪ್ಪ ಬಳಸಿ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವ, ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕರಗುವಂತಹ ಸೂಪರ್ ಹೆಲ್ತಿ ರೆಸಿಪಿ ಬೆಲ್ಲದ ರಾಗಿ ಹಲ್ವಾ.. ಸಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಕಡಿಮೆ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಈ ತಿನಿಸನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿರಿಯರವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇವಿಸಬಹುದು.
ಸಮಯ ಮತ್ತು ವಿವರ
ಸಿದ್ಧತಾ ಸಮಯ: 15-20 ನಿಮಿಷಗಳು
ಬೇಯಿಸುವ ಸಮಯ: 20-25 ನಿಮಿಷಗಳು
ಸೆಟ್ ಆಗಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಮಯ: 30 ರಿಂದ 60 ನಿಮಿಷಗಳು
ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು
ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು: 1 ಕಪ್ (ಜರಡಿ ಹಿಡಿದದ್ದು)
ಬೆಲ್ಲ: 3/4 ಕಪ್ (ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಪ್)
ನೀರು: ಒಟ್ಟು 3.5 ಕಪ್ (ರಾಗಿ ಹಾಲಿಗೆ 3 ಕಪ್ + ಬೆಲ್ಲ ಕರಗಿಸಲು 1/2 ಕಪ್)
ತುಪ್ಪ: 3 ಚಮಚ (+ ತಟ್ಟೆಗೆ ಹಚ್ಚಲು ಸ್ವಲ್ಪ)
ಹುರಿದ ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು: 1 ಚಮಚ (+ ಗಾರ್ನಿಶ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ)
ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ: 1/2 ಚಮಚ
ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
ಹಂತ 1: ರಾಗಿ ಹಾಲು ತೆಗೆಯುವುದು
ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ 1 ಕಪ್ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು 1 ಕಪ್ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಕೈಯಿಂದ ಗಂಟುಗಳಿಲ್ಲದಂತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿಕೊಳ್ಳಿ. (ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರಾಗಿ ಹಾಲು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ).
ನಂತರ ಅದೇ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 2 ಕಪ್ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, 15 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಿ.
20 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ, ಇದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಲಸಿ ಒಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ಜಾಲರಿ ಅಥವಾ ತೆಳುವಾದ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಸಿ, ರಾಗಿ ಹಾಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ (ಮೇಲೆ ಉಳಿಯುವ ಸಿಪ್ಪೆ/ತರಿಯನ್ನು ಎಸೆಯಿರಿ).
ಹಂತ 2: ಬೆಲ್ಲ ಕರಗಿಸಿ
ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು, ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಪ್ ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ನೀರು ಹಾಕಿ ಬೆಲ್ಲ ಕರಗುವವರೆಗೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. (ಪಾಕ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಬೆಲ್ಲ ಕರಗಿದರೆ ಸಾಕು). ಕರಗಿದ ಬೆಲ್ಲದ ನೀರನ್ನು ಸೋಸಿಕೊಂಡು ಸೈಡಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
ಹಂತ 3: ಹಲ್ವಾ ಬೇಯಿಸಿ
ಒಂದು ದಪ್ಪ ತಳದ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸೋಸಿದ ಬೆಲ್ಲದ ನೀರು ಮತ್ತು ರಾಗಿ ಹಾಲನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ.
ಉರಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿಟ್ಟು (Medium flame) ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೈಯಾಡಿಸುತ್ತಾ ಬೇಯಿಸಿ. (ಕೈ ಬಿಟ್ಟರೆ ಗಂಟು ಕಟ್ಟುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ).
ಮಿಶ್ರಣ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಇದಕ್ಕೆ ಹುರಿದ ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು, ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಮತ್ತು 2 ಚಮಚ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿರುವಿ.
ಮಿಶ್ರಣ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ, 70% ಬೆಂದ ನಂತರ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಚಮಚ ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ (ಒಟ್ಟು 3 ಚಮಚ ತುಪ್ಪ).
ಹಲ್ವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾತ್ರೆಯ ತಳ ಬಿಟ್ಟು, ತುಪ್ಪ ಬಿಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ಚಮಚಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದ ಹದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ.
ಹಂತ 4: ಹಲ್ವಾ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ
ಒಂದು ಟ್ರೇ ಅಥವಾ ತಟ್ಟೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಸವರಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು (ಅಥವಾ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್) ಉದುರಿಸಿ.
ತಯಾರಾದ ಬಿಸಿ ಹಲ್ವಾವನ್ನು ಆ ಟ್ರೇಗೆ ಹಾಕಿ, ಚಮಚದಿಂದ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಸಮತಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿ.
ಇದನ್ನು ಅರ್ಧದಿಂದ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಮತ್ತು ಸೆಟ್ ಆಗಲು ಬಿಡಿ.
ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ, ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ (ಚೌಕಾಕಾರ ಅಥವಾ ಡೈಮಂಡ್ ಶೇಪ್) ಕಟ್ ಮಾಡಿ.