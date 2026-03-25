ಚಿಪ್ಸ್ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಮೆತ್ತಗಾಗುತ್ತಿವೆ ಅನ್ನೋ ಚಿಂತೆನಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸೂಪರ್ ಟ್ರಿಕ್
Secret chip recipe: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಚಿಪ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದೋ ಅವು ಕೆಂಪಗಾಗುತ್ತವೆ ಇಲ್ಲವೇ ಮೆತ್ತಗಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಚಿಂತೆನಾ?. ಆದರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಕೇವಲ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಲದು, ಅದರ ಹಿಂದೆ 3 ಅದ್ಭುತ ರಹಸ್ಯಗಳಿವೆ!
ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ
ಹಸಿವಾದಾಗ ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವಾಗ ಏನಾದರೂ ಕುರುಂ ಕುರುಂ ಎನ್ನುವ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಿನ್ನಬೇಕು ಎನಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯೇ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಚಿಪ್ಸ್. ಆದರೆ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಚಿಪ್ಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತೆ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದೋ ಅವು ಮೆತ್ತಗಾಗುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಕರಿಯುವಾಗ ಕೆಂಪಗಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ. ಚಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮೂರು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನುಸರಿಸಿ..
1. ಸರಿಯಾದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ (Select the Right Potatoes)
*ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಶೈಲಿಯ ಚಿಪ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯೇ ಸರಿಯಾದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಆರಿಸುವುದು.
*ಹಳೆಯ ಅಥವಾ ಸಿಹಿಯಾದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಕರಿಯುವಾಗ ಅವು ಬೇಗನೆ ಕೆಂಪಗಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
*ಯಾವಾಗಲೂ 'ಸೋನಾ' ಅಥವಾ 'ಚಿಪ್ಸೋನಾ' (Chipsona) ತಳಿಯ ಹೊಸ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿ.
*ಹೊಸ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಪ್ರಮಾಣ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ.
*ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದ ನಂತರ ಅವು ಕಪ್ಪಾಗದಂತೆ ತಕ್ಷಣ ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಡಿ.
2. ಪಟಿಕ (Fitkari) ಮತ್ತು ತಣ್ಣೀರಿನ ಬಳಕೆ
*ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಚಿಪ್ಸ್ ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ತಿಳಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕುರುಕುರಾಗಿರಲು ಈ 'ಪಟಿಕ'ವೇ ಅಸಲಿ ಕಾರಣ.
*ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ತೆಳುವಾದ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ 3 ರಿಂದ 4 ಬಾರಿ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.
*ನಂತರ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಣ್ಣೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಟಿಕ (Alum) ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
*ಈ ಪಟಿಕ ಮಿಶ್ರಿತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಸ್ಲೈಸ್ಗಳನ್ನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಾಲ ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಿ. ಇದು ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯ ಮೇಲ್ಪದರವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಚಿಪ್ಸ್ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಕುರುಕಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
3. ಒಣಗಿಸುವ ಮತ್ತು ಕರಿಯುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ
*ನೀರಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕಬಾರದು. ಕರಿಯುವ ವಿಧಾನವೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ
*ನೀರನ್ನು ಬಸಿದು ಸ್ಲೈಸ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹರಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ತೇವಾಂಶ ಇರಬಾರದು.
*ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಹೆಚ್ಚು ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಉರಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ (Medium Flame) ತನ್ನಿ.
*ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಲೈಸ್ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಉರಿ ಸಮನಾಗಿ ಹರಡಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಹಾಕಿ.
*ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ನೊರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಚಿಪ್ಸ್ ತೇಲಿ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಅವು ತಯಾರಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
*ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸೈಂಧವ ಲವಣ (Rock Salt) ಅಥವಾ ಪೆರಿ-ಪೆರಿ ಮಸಾಲಾ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಚಹಾದೊಂದಿಗೆ ಸವಿಯಿರಿ.
ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವಾಗ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ
ಚಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಚಿಪ್ಸ್ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವಾಗ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಸ್ಲೈಸ್ಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
