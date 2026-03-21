ಮನೆ ತುಂಬಾ ವಾಸನೆ

ಒಣ ಮೀನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೂ ಅದರ ವಾಸನೆಯೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಅದು ಮನೆ ತುಂಬಾ ವಾಸನೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. 

food Mar 21 2026
Author: Ashwini HR
ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನ

ಆದರೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಒಣ ಮೀನಿನ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ, ರುಚಿಕರವಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಸವಿಯಬಹುದು.

ಬಿಸಿ ನೀರು ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ರಸ

ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ಒಣ ಮೀನನ್ನು ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ 5 ಚಮಚ ನಿಂಬೆ ರಸ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ. ನಂತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದರೆ ವಾಸನೆ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರು

ಒಣ ಮೀನನ್ನು ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವಾಸನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಮರಳು ಮತ್ತು ಕಸ ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ

ಒಣ ಮೀನು ಕರಿಯುವಾಗ ಒಂದು ಚಮಚ ಶುಂಠಿ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ.

ವಾಸನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ

ಅಡುಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ (ಹುಳಿ) ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಪ್ ಹಾಲು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದಲೂ ವಾಸನೆ ಪೂರ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ.

ಕಿಚನ್ ವಾಸನೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು

ಒಣ ಮೀನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾಸನೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು, ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿನೆಗರ್ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಕಿಚನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವಾಸನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಾಲಿನ ಬಳಕೆ

ಒಣ ಮೀನನ್ನು ಅಪ್ಪಟ ಎಮ್ಮೆಯ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನೆನೆಸಿಟ್ಟರೆ ವಾಸನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅದನ್ನು 2-3 ಬಾರಿ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆದು ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸಿ.

ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿಡಿ

ಒಣ ಮೀನನ್ನು ತಂದ ತಕ್ಷಣ ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ (Air-tight container) ಹಾಕಿಟ್ಟರೆ ಮನೆಯೆಲ್ಲಾ ವಾಸನೆ ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ.

