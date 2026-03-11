ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಚಿಪ್ಸ್ ರುಚಿಯಾಗಿ, ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ..ಅಂಟಲ್ಲ
Homemade Banana Chips: ಸಂಜೆ ಸವಿಯಲು ಗರಿಗರಿಯಾದ ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಚಿಪ್ಸ್ಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಕುರುಕಲು ತಿಂಡಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಕೃತಕ ಬಣ್ಣವಿಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಈ ಚಿಪ್ಸ್ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿ
ಗರಿಗರಿಯಾದ, ರುಚಿಕರವಾದ ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಚಿಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗಿಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಕಚ್ಚಾ ಬಾಳೆಕಾಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ, ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಲಾದ ಈ ಚಿಪ್ಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅತಿ ಬೇಗನೆ, ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು
ಹಸಿ ಬಾಳೆಕಾಯಿ - 3, ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ - 2 ಕಪ್, ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ - ಅರ್ಧ ಟೀ ಚಮಚ, ಉಪ್ಪು - 1 ಟೀ ಚಮಚ ನೀರು - 2 ಟೇಬಲ್ ಚಮಚ (ಉಪ್ಪಿನ ದ್ರಾವಣ ತಯಾರಿಸಲು)
ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯಿರಿ
ಮೊದಲು 3 ಹಸಿ ಬಾಳೆಕಾಯಿಗಳ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಸುಲಿದು, ತೆಳುವಾದ ಸ್ಲೈಸ್ಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇವುಗಳು ಕಪ್ಪಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ತಕ್ಷಣವೇ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಡಿ.
ಬಾಳೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವಾಗ ಸ್ಲೈಸರ್ (Slicer) ಬಳಸಿ. ಕೈಯಿಂದ ಕತ್ತರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಲೈಸರ್ ಬಳಸಿದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಲೈಸ್ಗಳು ಒಂದೇ ಸಮನಾದ ದಪ್ಪವಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಚಿಪ್ಸ್ ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತವೆ.
ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ
ಒಂದು ಆಳವಾದ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಅತಿಯಾದ ಉರಿಯಿದ್ದರೆ ಚಿಪ್ಸ್ ಬೇಗನೆ ಸೀದು ಹೋಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಗರಿಗರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯು ಚಿಪ್ಸ್ಗೆ ಕೇರಳ ಶೈಲಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ರುಚಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ
ಕತ್ತರಿಸಿದ ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಸ್ಲೈಸ್ಗಳನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತೆಗೆದು, ಬಟ್ಟೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒರೆಸಿ ಒಣಗಿಸಿ. ನಂತರ ಕಾದ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ.
ಉಪ್ಪಿನ ದ್ರಾವಣ
ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ 1 ಟೀ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು, ಅರ್ಧ ಟೀ ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು 2 ಟೇಬಲ್ ಚಮಚ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ಸ್ ಬೇಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಇದು ಚಿಪ್ಸ್ಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ರುಚಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಸಲಹೆ
ನೀರಿನ ಮಿಶ್ರಣ ಬಳಸಲು ಭಯವೆನಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಚಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಅವು ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಮೇಲೆ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಉದುರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಲುಕಬಹುದು.
ಕರಿಯುವುದು
ಸುಮಾರು 3 ರಿಂದ 4 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅಥವಾ ಚಿಪ್ಸ್ ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಗರಿಗರಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ.
ಉಪಯುಕ್ತ ಟಿಪ್ಸ್
ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಸ್ಲೈಸ್ಗಳನ್ನು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕುವ ಮುನ್ನ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ತೇವಾಂಶವಿಲ್ಲದಂತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಚಿಪ್ಸ್ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ.
ಸಂಗ್ರಹಣೆ
ಚಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಹರಡಿ. ಇವು ಪೂರ್ತಿ ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ಅವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.