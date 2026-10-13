ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪದಾರ್ಥ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ರಿ.. ಹುಳಿನೂ ಮಾಯ, ದೋಸೆ-ಇಡ್ಲಿನೂ ಹೂವಿನಂತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ!
Dosa batter hacks: ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಅತಿಯಾಗಿ ಹುಳಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ತಿನ್ನೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಹಾಗಂತ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಚೆಲ್ಲೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ! ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಕೆಲವೇ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಹುಳಿಯಾದ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದಲೂ ಹೋಟೆಲ್ ತರಹದ ಸಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಗರಿಗರಿ ದೋಸೆ ಮಾಡೋ ಸಿಂಪಲ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
3 ಅದ್ಭುತ ಕಿಚನ್ ಹ್ಯಾಕ್ಸ್
3 ಅದ್ಭುತ ಕಿಚನ್ ಹ್ಯಾಕ್ಸ್
ಬೇಸಿಗೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ/ದಿನ ಇಟ್ಟಾಗ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಅತಿಯಾಗಿ ಹುಳಿಯಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಬಿಸಾಡುವ ಬದಲು, ಅದರ ಹುಳಿ ಅಂಶವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಿ ರುಚಿಕರವಾದ ದೋಸೆ ತಯಾರಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ 3 ಅದ್ಭುತ ಕಿಚನ್ ಹ್ಯಾಕ್ಸ್.
ಟ್ರಿಕ್ 1: ಕಾಯಿಸಿ ತಣಿಸಿದ ಹಾಲಿನ ಬಳಕೆ (ಕಡಿಮೆ ಹಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ)
ಟ್ರಿಕ್ 1: ಕಾಯಿಸಿ ತಣಿಸಿದ ಹಾಲಿನ ಬಳಕೆ (ಕಡಿಮೆ ಹಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ)
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ ಹುಳಿಯಾದ ಹಿಟ್ಟು ಕೇವಲ 250 ಗ್ರಾಂ ನಷ್ಟು (ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ) ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ 1/4 ಲೋಟ ಕಾಯಿಸಿ ತಣಿಸಿದ ಹಾಲನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ, ತಕ್ಷಣವೇ ದೋಸೆ ಹೊಯ್ಯಬಹುದು. (ಹಾಲು ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರುವ ಹುಳಿ ಅಂಶವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ).
ಟ್ರಿಕ್ 2: ಅವಲಕ್ಕಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಬೆರೆಸುವುದು (ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ)
ಟ್ರಿಕ್ 2: ಅವಲಕ್ಕಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಬೆರೆಸುವುದು (ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ)
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಸುಮಾರು 1/2 ಕೆಜಿ (500 ಗ್ರಾಂ) ಅತಿಯಾಗಿ ಹುಳಿಯಾದ ಹಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಸುಮಾರು 200 ಗ್ರಾಂ ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನೆನೆಸಿಡಿ. ನಂತರ ನೆನೆಸಿದ ಅವಲಕ್ಕಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನುಣ್ಣಗೆ (Smooth paste) ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಅವಲಕ್ಕಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹುಳಿಯಾದ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ದೋಸೆ ಮಾಡಿ. ದೋಸೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ, ಹುಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ರುಚಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ಟ್ರಿಕ್ 3: ನೆನೆಸಿದ ರವೆ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ (ಅವಲಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ)
ಟ್ರಿಕ್ 3: ನೆನೆಸಿದ ರವೆ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ (ಅವಲಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ)
ಅವಲಕ್ಕಿ ಬದಲಿಗೆ ರವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸಬಹುದು (ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ). ಸುಮಾರು 200 ಗ್ರಾಂ ರವೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ.
ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ನೆನೆಸಿದ ರವೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು 1/2 ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರವೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹುಳಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ ದೋಸೆ ಮಾಡಿ. ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ರವೆ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ದೋಸೆ ಹುಳಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ಗರಿಗರಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಬರುತ್ತದೆ!
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